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Кержаков – о моральном состоянии после матча с ЦСКА: «У вас есть вопросы об игре? Без комментариев»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после поражения от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

– Вы в целом довольны командой?

– Не совсем доволен, потому что в последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем в предыдущие 95 минут. Представляли, как играть против ЦСКА, у нас получалось противостоять им, но нужно доигрывать до финального свистка.

– В каком вы моральном состоянии? Вам трудно работать?

– А у вас есть вопросы об игре? Без комментариев.

  • «Нижний Новгород» занимает 10-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 12 марта с «Уфой».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1056

    Taps 51 минуту назад

    Подлое судейство сломало игру.

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    Рейтинг: +9730

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Очень , очень слабый уровень интеллекта у журналистов матч-тв.
    Команда проиграла , пропустив на 90+5, ну какое моральное состояние должно быть у тренера ?
    Радуйтесь,что на Х не послал.

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