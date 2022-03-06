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  • Кержаков – о моральном состоянии после матча с ЦСКА: «У вас есть вопросы об игре? Без комментариев»

Кержаков – о моральном состоянии после матча с ЦСКА: «У вас есть вопросы об игре? Без комментариев»

6 марта 2022, 09:39
4

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после поражения от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

– Вы в целом довольны командой?

– Не совсем доволен, потому что в последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем в предыдущие 95 минут. Представляли, как играть против ЦСКА, у нас получалось противостоять им, но нужно доигрывать до финального свистка.

– В каком вы моральном состоянии? Вам трудно работать?

– А у вас есть вопросы об игре? Без комментариев.

  • «Нижний Новгород» занимает 10-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 12 марта с «Уфой».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (4)
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Taps
1646554303
Подлое судейство сломало игру.
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paracetamol
1646559181
Кинули Сашкину команду подлый ара и варовские хохлы. Беспредел! Кто-то ответит?
Ответить
мусорск
1646560714
ку-ку ку-ку.
Ответить
portero
1646563419
Кержу надо было послать его в лес....
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