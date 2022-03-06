Кержаков – о моральном состоянии после матча с ЦСКА: «У вас есть вопросы об игре? Без комментариев»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после поражения от ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.

– Вы в целом довольны командой?

– Не совсем доволен, потому что в последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем в предыдущие 95 минут. Представляли, как играть против ЦСКА, у нас получалось противостоять им, но нужно доигрывать до финального свистка.

– В каком вы моральном состоянии? Вам трудно работать?

– А у вас есть вопросы об игре? Без комментариев.