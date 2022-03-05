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Зотов: «Исключение сборной России из стыков подвергается большому сомнению. Никакой правовой основы под этим нет»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА нарушила юридические процедуры, исключив сборную России из стыков отбора ЧМ-2022.

«Может ли ФИФА встать на сторону игроков и разрешить им в одностороннем порядке разрывать контракты? Большой вопрос.

Исключение нашей сборной из стыков к чемпионату мира подвергается сейчас большому сомнению.

Я и мои коллеги за рубежом смотрели документы, которые прислала ФИФА и у нас осталось много вопросов.

Никакой правовой основы под этим нет. Сейчас больше политики и эмоций», – сказал Зотов.

  • Россия должна была сыграть 24 марта с Польшей.
  • В другой полуфинальной паре встретятся Швеция и Чехия.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1596

    моэм 1 час назад

    Правовая основа...это Китай или даже маленькая КНДР резко реагирует на любое нарушение своих прав , потому их Флаг и Гимн на всех на соревнованиях ...а по поводу России привыкли что на любое давление дрищет в штаны ...и теперь мы имеем то что имеем...т.е. Россию может "нагнуть" любой.

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    Рейтинг: +31748

    oyabun 1 час назад

    У Запада сейчас нет сомнений в своей правоте, а их действия похожи на повадки обычного грабителя, забирающего "своё" по праву сильного. Типа "а что вы можете сделать в ответ"? Цинично и нагло.

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    Рейтинг: +59595

    portero 1 час назад

    фарс-мажор был всегда, а тут повод имеется....

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    Рейтинг: +7623

    piligrim1986 1 час назад

    правовая основа в нынешнем мире ни кого не волнует

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