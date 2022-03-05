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  • Зотов: «Исключение сборной России из стыков подвергается большому сомнению. Никакой правовой основы под этим нет»

Зотов: «Исключение сборной России из стыков подвергается большому сомнению. Никакой правовой основы под этим нет»

5 марта 2022, 15:26
8

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА нарушила юридические процедуры, исключив сборную России из стыков отбора ЧМ-2022.

«Может ли ФИФА встать на сторону игроков и разрешить им в одностороннем порядке разрывать контракты? Большой вопрос.

Исключение нашей сборной из стыков к чемпионату мира подвергается сейчас большому сомнению.

Я и мои коллеги за рубежом смотрели документы, которые прислала ФИФА и у нас осталось много вопросов.

Никакой правовой основы под этим нет. Сейчас больше политики и эмоций», – сказал Зотов.

  • Россия должна была сыграть 24 марта с Польшей.
  • В другой полуфинальной паре встретятся Швеция и Чехия.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (8)
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piligrim1986
1646484820
правовая основа в нынешнем мире ни кого не волнует
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portero
1646485890
фарс-мажор был всегда, а тут повод имеется....
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oyabun
1646486027
У Запада сейчас нет сомнений в своей правоте, а их действия похожи на повадки обычного грабителя, забирающего "своё" по праву сильного. Типа "а что вы можете сделать в ответ"? Цинично и нагло.
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моэм
1646486735
Правовая основа...это Китай или даже маленькая КНДР резко реагирует на любое нарушение своих прав , потому их Флаг и Гимн на всех на соревнованиях ...а по поводу России привыкли что на любое давление дрищет в штаны ...и теперь мы имеем то что имеем...т.е. Россию может "нагнуть" любой.
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nemolod
1646504897
У кого больше прав тот и прав!
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neveldomha
1646804697
Мир быкует.
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