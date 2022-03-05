Зотов: «Исключение сборной России из стыков подвергается большому сомнению. Никакой правовой основы под этим нет»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА нарушила юридические процедуры, исключив сборную России из стыков отбора ЧМ-2022.

«Может ли ФИФА встать на сторону игроков и разрешить им в одностороннем порядке разрывать контракты? Большой вопрос.

Исключение нашей сборной из стыков к чемпионату мира подвергается сейчас большому сомнению.

Я и мои коллеги за рубежом смотрели документы, которые прислала ФИФА и у нас осталось много вопросов.

Никакой правовой основы под этим нет. Сейчас больше политики и эмоций», – сказал Зотов.

Россия должна была сыграть 24 марта с Польшей.

В другой полуфинальной паре встретятся Швеция и Чехия.

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