Мусаев – о предложении вернуться в «Краснодар»: «Это неправда»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев опроверг информацию, что его пытались вернуть в «Краснодар».
– Правда ли, что Галицкий звонил вам и предлагал вернуться в «Краснодар»?
– Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С 2018 года он возглавлял основную команду после 7 лет работы в академии клуба.
- В апреле 2021 года Мусаев покинул «Краснодар», а в октябре возглавил «Сабах».
Источник: Sports.ru