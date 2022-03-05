Мусаев – о предложении вернуться в «Краснодар»: «Это неправда»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев опроверг информацию, что его пытались вернуть в «Краснодар».

– Правда ли, что Галицкий звонил вам и предлагал вернуться в «Краснодар»?

– Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем.