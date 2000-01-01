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Мусаев – о предложении вернуться в «Краснодар»: «Это неправда»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев опроверг информацию, что его пытались вернуть в «Краснодар».

– Правда ли, что Галицкий звонил вам и предлагал вернуться в «Краснодар»?

– Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С 2018 года он возглавлял основную команду после 7 лет работы в академии клуба.
  • В апреле 2021 года Мусаев покинул «Краснодар», а в октябре возглавил «Сабах».

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Источник: Sports.ru

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