Главные новости дня. Фарке, Ракицкий покинули Россию; Абрамович объявил о продаже «Челси»

Тарасов: «Больно от негатива, который выливается на россиян. Все будет хорошо, мы выберемся!».

Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»).

«Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния.

УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных.

«Краснодар» расторг контракт с Фарке. Он возглавил команду в январе.

Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля.

Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло».

«Зенит» объявил об уходе Ракицкого.

Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов).

Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения.