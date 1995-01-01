«Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал отрицать финансовые затруднения. Они достигают потери состояния до 80 процентов, сообщал «Матч ТВ».

«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – прокомментировал Федун.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Команда идет в РПЛ 9-й.

Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

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