«Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

ниче, скоро еще и наварится
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал отрицать финансовые затруднения. Они достигают потери состояния до 80 процентов, сообщал «Матч ТВ».
«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – прокомментировал Федун.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)
Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»
Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)