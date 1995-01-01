Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    «Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал отрицать финансовые затруднения. Они достигают потери состояния до 80 процентов, сообщал «Матч ТВ».

    «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – прокомментировал Федун.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.

    Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей («РБ Спорт»)

    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7616

      piligrim1986 1 минуту назад

      ниче, скоро еще и наварится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31710

      oyabun 52 минуты назад

      Так вроде нефть дорожает, как и газ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94496

      zigbert 2 часа назад

      Трудно придется Спартаку если обнищает хозяин. У других клубов проблем будет не меньше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28396

      silver29 2 часа назад

      Только газпром в шоколаде, стоимость перевалила 2000 зеленых за тысячу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8920

      САДЫЧОК > silver29 1 час назад

      Так запрещено покупать. Вот , в чем беда. По идее , бензин должен , у нас не 57 р - а 1 р стоить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26507

      Боцман59rus > САДЫЧОК 1 час назад

      добыча ископаемых и производство любых продуктов, вообще две разные темы, не зависят друг от друга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Январь 59 2 часа назад

      Наверняка в Штатах и в Англии открыты счета. А ведь их всех собирали, предупреждали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8920

      САДЫЧОК > Январь 59 2 часа назад

      Все они , стали , такими же , как все !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8920

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Думаю , к концу месяца половина команд , снимутся с чемпионата . ФНЛ , точно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1252

      Vitaga 3 часа назад

      наконец то вероятность продажи Спартака увеличится. 17 лет мучений. ну не получилось у федуна- отдай- не мучай себя и болельщиков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5066

      rash1959 > Vitaga 3 часа назад

      А кто купит??? Миллиардеры тают на глазах. Главное сейчас для них всех хотя бы личные заначки спасти.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4084

      neveldomha 3 часа назад

      Как пришли, так и ушли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3291

      AZ 3 часа назад

      походу бабки за рубежом держал, вот и итог

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11