⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – сообщает пресс-служба «Зенита».

Контракт с украинцем истекал в конца сезона.

Ракицкий играл в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.

Защитник провел 108 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 15 ассистов.

На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине.

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