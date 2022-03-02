⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».
«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.
Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – сообщает пресс-служба «Зенита».
- Контракт с украинцем истекал в конца сезона.
- Ракицкий играл в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
- Защитник провел 108 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 15 ассистов.
Источник: сайт «Зенита»