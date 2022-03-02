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    ⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

    Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».

    «В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

    Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – сообщает пресс-служба «Зенита».

    • Контракт с украинцем истекал в конца сезона.
    • Ракицкий играл в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
    • Защитник провел 108 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 15 ассистов.
    • На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине.

    Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

    Ракицкий должен присоединиться к «Зениту» во вторник. Он отсутствует по семейным обстоятельствам

    Гендиректор «Зенита»: «Ракицкий сам попросил не заявлять его на игру с «Рубином»

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии34
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      Рейтинг: -47

      ПалкоВводецъ_1 2 минуты назад

      Бог ему судья. В Зените оставил добрую память. Вот только как то сбежал не по людски, не попрощавщись.

      0
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      Рейтинг: +1093

      Toomans 21 минуту назад

      Спасибо за игру!Оставил после себя то, что можно вспомнить. Надеюсь, в его семье все будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Нашелся повод уйти красиво. Ну и ладно...

      1
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      Рейтинг: +1193

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Принес команде большую пользу! Игрок, который заслужил уважение, принял правильное решение.
      Живу в Санкт-Петербурге, дочь в Киеве... С каждым днем отношение ко всему меняется. Кто за это всё будет отвечать?

      0
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      Рейтинг: +13844

      ilichkadr > Сергей Каспийский 1 час назад

      Народ разберётся. Умный не осудит, дурак не поймёт.
      P.S. Дружил, дружу и буду дружить с украинцами, белоруссами, евреями, .............. и далее по списку не смотря ни на что!

      2
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      Рейтинг: +571

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Единственный минус-ушел по тихому,не попрощался с болельщиками,командой.А косяков в игре у всех футболистов и тренерского штаба хватает.Желаю ему и его родным мира,добра,счастья.

      7
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      Рейтинг: +13256

      Barmaleushka > v.v.navashinsky 1 час назад

      Отношение к украинцам неоднозначное , мало ли что он мог услышать при прощании . А может не хотел испытывать судьбу , фанаты при прощании могли и уговорить остаться о чём он впоследствии жалел бы ( или наоборот).

      2
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      Рейтинг: +571

      v.v.navashinsky > Barmaleushka 1 час назад

      Согласен с Вами,мог бы просто обращение записать,и отдать на ТВ.Ну да ладно,ушел,и ушел.Я зла на него не держу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13256

      Barmaleushka > v.v.navashinsky 1 час назад

      Возможно подобная запись есть или появится в ближайшее время .

      1
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      Рейтинг: +935

      Artemka444 1 час назад

      Спасибо за игру!!!
      Всё равно ушёл бы в конце сезона!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3654

      raritet 2 часа назад

      После игры с Бетисом , будь я на месте тренера , на пинках бы вынес. Если ты подписал договорные обязательства. То через губу не нужно себя вести. Так , возможно , совсем на другой ноте бы закончили европейское турне. Корень всего этого давно виден.

      0
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      Рейтинг: +16107

      Garrincha58 2 часа назад

      да пофиг

      1
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    • ...
      Рейтинг: +398

      pele1981 2 часа назад

      Кто-то поддерживает Россию, кто-то Украину, а газ как шел в Европу, так и идет!

      3
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      Рейтинг: +4275

      ySS 2 часа назад

      Удачи парню на футбольных полях

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