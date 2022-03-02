⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – сообщает пресс-служба «Зенита».