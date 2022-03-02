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⚡ «Зенит» объявил об уходе Ракицкого

2 марта 2022, 17:30
32

Защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит».

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом.

Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях», – сообщает пресс-служба «Зенита».

  • Контракт с украинцем истекал в конца сезона.
  • Ракицкий играл в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
  • Защитник провел 108 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 15 ассистов.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (32)
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Stalin XP
1646231836
После первой игры с Бетисом Зенит сам должен был этого мудака выгнать ссаными тряпками
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Ганнибал Лектор
1646232009
Очень жаль. Ярику - удачи и мирного неба над головой, как и всем нам
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pele1981
1646232379
Не ушел из Зенита, а сбежал! Как трус сбежал!
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Project Бабангида
1646232434
было ощущение что последние пол года- год он за СБУ играет
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ySS
1646232684
Удачи парню на футбольных полях
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pele1981
1646232760
Кто-то поддерживает Россию, кто-то Украину, а газ как шел в Европу, так и идет!
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Artemka444
1646233573
Спасибо за игру!!! Всё равно ушёл бы в конце сезона!!!
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житель СПб
1646235950
Нашелся повод уйти красиво. Ну и ладно...
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Toomans
1646239116
Спасибо за игру!Оставил после себя то, что можно вспомнить. Надеюсь, в его семье все будет хорошо.
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BRO_football
1646241578
Нет, ну Ракицкий всё равно молодец. Когда только-только в Зенит перешёл у него тоже были проблемы и он даже потерял место в своей сборной. Но тем не менее остался в Зените и принёс много пользы клубу.
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