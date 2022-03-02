УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

Российские арбитры не будут получать назначения на матчи еврокубков и сборных из-за трудностей с выездом за границу.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча.

Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении организации.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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