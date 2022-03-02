УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

Правильно не надо им ничего нашего, но только если так считают, то давайте уж до конца ни газа ни нефти ни металла ни других ископаемых и сырья, а мы в свою очередь лишаем их точек сбыта товара на нашей территории, нам ихнего тоже ни чего не надо
Мы как нибудь вытянем!
А они?!
Что то мне подсказывает, что их хватит максимум до первой зимы)))
Приползут челом бить!
Российские арбитры не будут получать назначения на матчи еврокубков и сборных из-за трудностей с выездом за границу.
«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча.
Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении организации.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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