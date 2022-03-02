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  • УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

2 марта 2022, 13:22
5

Российские арбитры не будут получать назначения на матчи еврокубков и сборных из-за трудностей с выездом за границу.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча.

Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении организации.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Fusballer
1646216766
Да ладно?!
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Январь 59
1646217536
Не думаю что это надолго. УЕФА сегодня как и вся Европа легль под Штаты. Не все в Европе смогут пережить подобный удар. Пройдет месяц , и всё вернётся на свои места.
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Форвард 79
1646224440
Правильно не надо им ничего нашего, но только если так считают, то давайте уж до конца ни газа ни нефти ни металла ни других ископаемых и сырья, а мы в свою очередь лишаем их точек сбыта товара на нашей территории, нам ихнего тоже ни чего не надо Мы как нибудь вытянем! А они?! Что то мне подсказывает, что их хватит максимум до первой зимы))) Приползут челом бить!
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