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    УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных

    Российские арбитры не будут получать назначения на матчи еврокубков и сборных из-за трудностей с выездом за границу.

    «Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча.

    Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», – говорится в сообщении организации.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1371

      Форвард 79 36 минут назад

      Правильно не надо им ничего нашего, но только если так считают, то давайте уж до конца ни газа ни нефти ни металла ни других ископаемых и сырья, а мы в свою очередь лишаем их точек сбыта товара на нашей территории, нам ихнего тоже ни чего не надо
      Мы как нибудь вытянем!
      А они?!
      Что то мне подсказывает, что их хватит максимум до первой зимы)))
      Приползут челом бить!

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      Рейтинг: +2214

      Январь 59 2 часа назад

      Не думаю что это надолго. УЕФА сегодня как и вся Европа легль под Штаты. Не все в Европе смогут пережить подобный удар. Пройдет месяц , и всё вернётся на свои места.

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      Рейтинг: +6754

      vladik12 > Январь 59 2 часа назад

      Ваши слова - да Богу в уши. Хочется нормальной жизни, мирной и в мире!

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      Рейтинг: +2214

      Январь 59 > vladik12 2 часа назад

      Уже сегодня Россия прекратила поставки металлопроката в Европу. Разворачивают все виды ещё неразгруженного транспорта. Газ уже пробил 2000. Автогиганты лишились огромного рынка сбыта.Закрыт экспорт паладия и платины. Они сами так долго не протянут.

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      Рейтинг: +534

      Forvard47 > Январь 59 11 минут назад

      ну и хорошо месяца два подождем приползут вместе со штатами..

      оссобенно без паладия накроется все производство микросхем в сша

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      Рейтинг: +12567

      Fusballer 2 часа назад

      Да ладно?!

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