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    ⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения. Выручка пойдет пострадавшим на Украине

    Владелец «Челси» Роман Абрамович выступил с заявлением. Он подтвердил, что продаст клуб.

    «Я хотел бы обратиться к спекуляциям в СМИ за последние несколько дней в отношении моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

    Продажа клуба не будет ускоренной, но будет проходить в установленном порядке. Я не буду просить о возврате кредитов. Для меня это никогда не было связано ни с бизнесом, ни с деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу. Кроме того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

    Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Тем не менее, я считаю, что это в интересах клуба.

    Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» – привилегия всей моей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце.

    Спасибо,

    Роман».

    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.
    • Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 миллиарда фунтов стерлингов.

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    Абрамович отказался продавать «Челси» за 2,2 миллиарда. Он хочет выручить 4 миллиарда (The Telegraph)

    Швейцарский бизнесмен: «Абрамович просит слишком много за «Челси». Но я могу купить клуб вместе с 6-7 инвесторами»

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии27
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      Рейтинг: +11567

      playsh 1 минуту назад

      Пострадавшим пойдёт выручка из "благотворительного фонда,куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи."Фраза о "чистых" доходах подразумевает некую каверзу,так как "непрямых доходов" будет много больше.И известны будут только ограниченному числу участников этой сделки и что,конечно,не является мошенничеством.Просто бизнес.Абрамович умница.

      0
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      Рейтинг: +580

      Николай71 > playsh 8 секунд назад

      Если деньги пойдут на Украину, его в России проклянут. Если в Донбасс- русский народ может и поймет...
      Надеюсь его бог накажет если деньги пойдут к нацикам...

      0
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      Рейтинг: +936

      Artemka444 14 минут назад

      Поднял Челси из жопы.
      Главное чтоб нормальным людям продал!!!

      1
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      Рейтинг: +21437

      JTherry 20 минут назад

      без Абрамовича Челси сгорит дотла... сегодня Лутон Тауну (любителям из 5 дивизиона) проигрывают в Кубке Англии 0:2... жаль, хороший был клуб в Лондоне...

      1
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      Рейтинг: +11567

      playsh > JTherry 2 секунды назад

      Однозначно,хватит несколько лет...

      0
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      Рейтинг: +13467

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Ну продаст Абр клуб и не будет у клуба таких больших трансферов, как Хаверц и сдохнет через пару лет, да и срать на него

      0
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      Рейтинг: +4913

      SPACE TRUCKIN 45 минут назад

      как то мутно с этим фондом...не верится,что всё от бескорыстия...думаю,всё продумано и просчитано...

      2
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      Рейтинг: +11058

      BRO_football 48 минут назад

      Всё правильно сделал! Скинул неликвидный актив. В условиях пандемии футбольные клубы стали ещё больше убыточными, чем обычно. Пусть переезжает в Португалию. Там его меньше будут беспокоить.
      Посмотрим как без Абрамовича и, скорее всего, без Марины Грановской, признанной лучшим футбольным менеджером Европы, Челси свалится в нижнюю часть таблицы АПЛ!
      Тем не менее, Абрамович в историю клуба себя записал. Всё, что сейчас есть у Челси, это благодаря Абрамовичу. Хотя бы помните, что последнюю Лигу чемпионов Челси взял?

      1
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      Рейтинг: +7213

      Старикан 56 минут назад

      Старый еврей наверняка уже все ходы просчитал...

      4
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      Рейтинг: +18788

      derrik2000 59 минут назад

      У меня предположение, что ВЫНУДИЛИ продать.
      А, зная хитро*опость Абрамовича, думаю, что весь ентот благотворительный фонд для помощи, скорее всего, прикрытие чего-то другого...
      Того, где можно поживиться.
      Абраша никогда не был ТАКИМ меценатом.
      Не.
      Что-то там совсем маленькое, КРОХИ относительные, конечно, отдавал на благотворительность, но ТАКИЕ СУММЫ!!!
      Как говорил Винни Пух, "это ж-ж-ж-ж неспроста".

      5
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      Рейтинг: +3321

      ААМ 1 час назад

      Рома отрезает дорогу в Россию, отказав в помощи семьям погибших солдат.

      3
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      Рейтинг: +24

      ПалкоВводецъ_1 1 час назад

      На благо ВСЕХ жертв на Украине? Преступные Азов, Айдар и прочие мр.зи типа Правого сектора тоже подходят? Лучше уж отдал бы на Чукотку оленеводам. Ведь от туда шли потоки в Англию и в карман Абраше.

      7
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      Рейтинг: +11254

      Вомбат > ПалкоВводецъ_1 5 минут назад

      С чего вы взяли, что в число жертв входят каратели АТО 2014-2015 годов? Каратели жертвами не бывают, я думаю, что они сейчас отдыхают где-нибудь в Польше. Я так понял этот текст, что речь идет о мирном населении, которые потерпело ущерб, например, потеряло жилье в результате военных действий. Или даже кормильцев, так как там уже есть жертвы среди гражданских. Если все так, то Абрамович заслуживает уважения.

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