Тарасов: «Больно от негатива, который выливается на россиян. Все будет хорошо, мы выберемся!»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов призвал россиян к оптимизму. Но сейчас ему больно.

«Мне есть, что сказать. Я не боюсь и как любой гражданин имею свое видение на все. Начну с главного: моя семья – моя опора. И это не просто слова. Каждый раз, когда возвращаюсь домой с тренировки, за порогом остается всякая усталость – и меня встречают самые дорогие люди в жизни.

Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов как минимум ограничить свою семью от негатива! Как максимум – обнять всех жителей своей страны (а она достаточно многонациональна) и сказать: «Все будет хорошо! Мы выберемся!»

Ведь моя страна – такая же семья. Я в ней родился. У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. На людей, у которых есть много друзей разной национальности, и у меня тоже.

Как русский спортсмен, друг, россиянин, муж, отец, мне хочется подарить моей семье мир! Ковид научил нас ценить здоровье, а ситуация ныне – жизнь. На всей Земле», – написал игрок.

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