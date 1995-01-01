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    Тарасов: «Больно от негатива, который выливается на россиян. Все будет хорошо, мы выберемся!»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов призвал россиян к оптимизму. Но сейчас ему больно.

    «Мне есть, что сказать. Я не боюсь и как любой гражданин имею свое видение на все. Начну с главного: моя семья – моя опора. И это не просто слова. Каждый раз, когда возвращаюсь домой с тренировки, за порогом остается всякая усталость – и меня встречают самые дорогие люди в жизни.

    Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов как минимум ограничить свою семью от негатива! Как максимум – обнять всех жителей своей страны (а она достаточно многонациональна) и сказать: «Все будет хорошо! Мы выберемся!»

    Ведь моя страна – такая же семья. Я в ней родился. У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. На людей, у которых есть много друзей разной национальности, и у меня тоже.

    Как русский спортсмен, друг, россиянин, муж, отец, мне хочется подарить моей семье мир! Ковид научил нас ценить здоровье, а ситуация ныне – жизнь. На всей Земле», – написал игрок.

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    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1391

      Тазит 18 минут назад

      Налить столько воды и ничего не сказать! Ему в политику надо...

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      Рейтинг: +100

      Elektronua 41 минуту назад

      Подытожим, Россия фашисткая страна потому что не уважает границы соседних государств, везде куда она лезет создаются террористические и криминальные образования ДНР, ЛНР, ПМР, Южная Осетия и Абхазия. И заметь везде полная нищета и безработица на уровне Африки.

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      Рейтинг: +5476

      Давид59 1 час назад

      Согласен. Тяжело ему. Все его украинские друзья помнят футболку с Путиным.

      1
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      Рейтинг: +3277

      AZ 1 час назад

      еще бы из бассейна фотку выложил

      1
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      Рейтинг: +1054

      wobaekat 1 час назад

      Ну что, Димка, помог тебе твой Пыня?

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      Рейтинг: +373

      SLADE2019 1 час назад

      И что он сказал такого, за что можно было бояться?

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      Рейтинг: +8917

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тарасов- это Шариков !

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