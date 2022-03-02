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  • Тарасов: «Больно от негатива, который выливается на россиян. Все будет хорошо, мы выберемся!»

Тарасов: «Больно от негатива, который выливается на россиян. Все будет хорошо, мы выберемся!»

2 марта 2022, 09:19
6

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов призвал россиян к оптимизму. Но сейчас ему больно.

«Мне есть, что сказать. Я не боюсь и как любой гражданин имею свое видение на все. Начну с главного: моя семья – моя опора. И это не просто слова. Каждый раз, когда возвращаюсь домой с тренировки, за порогом остается всякая усталость – и меня встречают самые дорогие люди в жизни.

Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов как минимум ограничить свою семью от негатива! Как максимум – обнять всех жителей своей страны (а она достаточно многонациональна) и сказать: «Все будет хорошо! Мы выберемся!»

Ведь моя страна – такая же семья. Я в ней родился. У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. На людей, у которых есть много друзей разной национальности, и у меня тоже.

Как русский спортсмен, друг, россиянин, муж, отец, мне хочется подарить моей семье мир! Ковид научил нас ценить здоровье, а ситуация ныне – жизнь. На всей Земле», – написал игрок.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
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САДЫЧОК
1646205023
Тарасов- это Шариков !
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SLADE2019
1646205949
И что он сказал такого, за что можно было бояться?
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wobaekat
1646206137
Ну что, Димка, помог тебе твой Пыня?
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AZ
1646206743
еще бы из бассейна фотку выложил
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Давид59
1646206876
Согласен. Тяжело ему. Все его украинские друзья помнят футболку с Путиным.
Ответить
Тазит
1646209589
Налить столько воды и ничего не сказать! Ему в политику надо...
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