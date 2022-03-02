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Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

2 марта 2022, 12:06
13

У владельца «Спартака» Леонида Федуна наблюдаются финансовые потери. За последнее время его состояние упало на 80 процентов. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.

«Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла» Федун потерял до 80% своего состояния.

Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке». При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет», – сообщил «Матч ТВ».

  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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Fusballer
1646212583
Куда денежку скинуть?
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neveldomha
1646214949
Голодает?
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Измайловский Кочегар
1646215476
Он сейчас по дешёвке скупит свои акции, а через пару лет станет властелином вселенной :-)))
Ответить
Avitaminoz
1646216736
Ну вот, как раз. Момент истины для фанатов. Пора выкупать у Федуна Спартак. Как и мечтали да и мечтают многие
Ответить
GammiD
1646216944
Это вы по лондонской бирже считаете что ли? Он потерял бы что то, если бы у него акции лукойла отжали. А так он в этом году получит свой очередной млрд дивидендов с акций.
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Kollljan
1646218678
ФК Спартак прекратит своё существование.
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somn
1646218910
Спартак считается народной командой. Поэтому всем народом и скинемся для них. Кто сколько может.
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партизан84
1646219072
вот он современный финансовый рынок виртуальный мир, на бумаге я богач, а на деле нет ничего. Раньше индейцам бусы раздавали, сейчас циферки в компьютере. Так же и Нетфликс дороже Газпрома, Тесла дороже всех ведущих автогигантов. Даже по логике вещей это возможно только в виде мыльного пузыря...
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knikos
1646246088
И что ? Это акции ! Сегодня упали , завтра поднимутся ! А на следующей неделе уже Россия введёт свои "правила" : продажу нефти , удобрений , газа , ядерного топлива и ещё кое-чего за рубли или физическое золото , послав доллар , евро и фунт стерлингов нах ... . Увидите , через пару месяцев все санкции поубирают . И просить будут в СВИФТ вернуться , но ... уже будет поздно . Федун потеряет , если продаст акции . Он и сам это знает ...
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Hektor 84
1646330474
Хватит публиковать слухи и фейки. Один источник сказал потом другой, через час опровержение.
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