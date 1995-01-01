Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

вот он современный финансовый рынок виртуальный мир, на бумаге я богач, а на деле нет ничего. Раньше индейцам бусы раздавали, сейчас циферки в компьютере. Так же и Нетфликс дороже Газпрома, Тесла дороже всех ведущих автогигантов. Даже по логике вещей это возможно только в виде мыльного пузыря...
У владельца «Спартака» Леонида Федуна наблюдаются финансовые потери. За последнее время его состояние упало на 80 процентов. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.
«Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла» Федун потерял до 80% своего состояния.
Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке». При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет», – сообщил «Матч ТВ».
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
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«Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния
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