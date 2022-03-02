Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

У владельца «Спартака» Леонида Федуна наблюдаются финансовые потери. За последнее время его состояние упало на 80 процентов. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.

«Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла» Федун потерял до 80% своего состояния.

Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке». При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет», – сообщил «Матч ТВ».

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Команда идет в РПЛ 9-й.

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