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    Федун потерял около 80 процентов от состояния («Матч ТВ»)

    У владельца «Спартака» Леонида Федуна наблюдаются финансовые потери. За последнее время его состояние упало на 80 процентов. На 2021 год оно составляло 11,1 миллиарда долларов.

    «Один из собеседников рассказал, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла» Федун потерял до 80% своего состояния.

    Второй источник подчеркнул, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке». При этом он заметил, что у футбольного клуба свой бюджет», – сообщил «Матч ТВ».

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.

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    «Есть огромные сложности». Федун отреагировал на информацию о потере 80 процентов состояния

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:06
    Комментарии13
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      Рейтинг: +862

      партизан84 2 часа назад

      вот он современный финансовый рынок виртуальный мир, на бумаге я богач, а на деле нет ничего. Раньше индейцам бусы раздавали, сейчас циферки в компьютере. Так же и Нетфликс дороже Газпрома, Тесла дороже всех ведущих автогигантов. Даже по логике вещей это возможно только в виде мыльного пузыря...

      1
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      Рейтинг: +485

      somn 2 часа назад

      Спартак считается народной командой. Поэтому всем народом и скинемся для них. Кто сколько может.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2638

      Nerlinger > somn 1 час назад

      мешок картохи, ежели подгниёт к маю, выделю

      0
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      Рейтинг: +3491

      Kollljan 2 часа назад

      ФК Спартак прекратит своё существование.

      4
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      Рейтинг: +715

      GammiD 2 часа назад

      Это вы по лондонской бирже считаете что ли? Он потерял бы что то, если бы у него акции лукойла отжали. А так он в этом году получит свой очередной млрд дивидендов с акций.

      1
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      Рейтинг: +177

      Avitaminoz 2 часа назад

      Ну вот, как раз. Момент истины для фанатов. Пора выкупать у Федуна Спартак. Как и мечтали да и мечтают многие

      1
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      Рейтинг: +565

      Измайловский Кочегар 3 часа назад

      Он сейчас по дешёвке скупит свои акции, а через пару лет станет властелином вселенной :-)))

      1
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      Рейтинг: +4084

      neveldomha 3 часа назад

      Голодает?

      1
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      Рейтинг: +105

      Elektronua 3 часа назад

      пара-пара-пам... всё!

      3
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      Рейтинг: +21395

      JTherry > Elektronua 3 часа назад

      это с нациковской укропией - ВСЕ! а Спартак - был, есть и будет..!!!

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      Рейтинг: +12567

      Fusballer 3 часа назад

      Куда денежку скинуть?

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      Рейтинг: +2638

      Nerlinger > Fusballer 1 час назад

      сюды.
      мне кидай

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      Рейтинг: +23675

      bset 3 часа назад

      Вот так российские олигархи потихоньку приближаются к деньгам, которые они по-настоящему заслуживают. Жаль только бизнесменов и обычных людей, которые все дальше от тех денег, что заслуживают.

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