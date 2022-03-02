Большинство легионеров не планируют покидать РПЛ (Илья Казаков)

Массового отъезда легионеров из РПЛ не предвидится. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Большинство легионеров уезжать из страны не собираются. По крайней мере, пока.

Но уже началась игра «Как будут выглядеть клубы РПЛ без легионеров».

Пока напрасная. Валюта скакнула, но новый ТВ-контракт и новый контракт с букмекерами (немыслимые по сегодняшнему дню 15 миллиардов рублей за четыре года) дают клубам возможность брать иностранцев и дальше. Вопрос – сколько и каких», – написал Казаков.