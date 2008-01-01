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    Большинство легионеров не планируют покидать РПЛ (Илья Казаков)

    Массового отъезда легионеров из РПЛ не предвидится. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    «Большинство легионеров уезжать из страны не собираются. По крайней мере, пока.

    Но уже началась игра «Как будут выглядеть клубы РПЛ без легионеров».

    Пока напрасная. Валюта скакнула, но новый ТВ-контракт и новый контракт с букмекерами (немыслимые по сегодняшнему дню 15 миллиардов рублей за четыре года) дают клубам возможность брать иностранцев и дальше. Вопрос – сколько и каких», – написал Казаков.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    У Фомина 20 забитых пенальти из 20 в карьере

    Журналист Казаков: «Утром в «Локомотиве» было собрание, команда ждет Гисдоля. Звонит агент и говорит, что тренер в самолете»

    Орлов: «Зенит» играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2020

      serglider 18 минут назад

      Еще один оракул местного разлива))) Если евро скаканет под 200 деревянных, а клубы будут платить, как предложил Федун, из расчета 1 еаро - 90 рублей, то легионеры сами разбегутся)))

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