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  • Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной

Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной

1 марта 2022, 19:21
3

Завтра состоится очередное общее собрание в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на 19-20 марта. Тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.

Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах. Поэтому, с большой долей вероятности, 22-й тур будет возвращен на изначально запланированные даты – 19-20 марта.

Клубы также рассмотрят предложения по структуре календаря чемпионата на концовку сезона. Вероятно, будут утверждены даты на возможные переносы матчей. Кроме того, наверняка обсудят предложение «Урала» о том, чтобы по итогам текущего чемпионата никто не вылетал.

  • Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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zigbert
1646152727
Теперь этот перенос не имеет никакого смысла. Конечно надо вернуть тур на свое место.
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Garrincha58
1646156287
вот как в воду глядел и говорил не надо ничего переносить только через игры игроки держат форму а эти никому не нужные сборы только их расхолаживают
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Garrincha58
1646156507
если принять предложение Урала то концовка просто перестанет быть интригующая и также исчезнет спортивная составляющая клубы с низу будут отдавать очки без борьбы так нельзя делать это будет не футбол а поддавки
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