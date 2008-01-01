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    Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной

    Завтра состоится очередное общее собрание в РПЛ.

    По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на 19-20 марта. Тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.

    Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах. Поэтому, с большой долей вероятности, 22-й тур будет возвращен на изначально запланированные даты – 19-20 марта.

    Клубы также рассмотрят предложения по структуре календаря чемпионата на концовку сезона. Вероятно, будут утверждены даты на возможные переносы матчей. Кроме того, наверняка обсудят предложение «Урала» о том, чтобы по итогам текущего чемпионата никто не вылетал.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16088

      Garrincha58 2 часа назад

      если принять предложение Урала то концовка просто перестанет быть интригующая и также исчезнет спортивная составляющая клубы с низу будут отдавать очки без борьбы так нельзя делать это будет не футбол а поддавки

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      Рейтинг: +16088

      Garrincha58 2 часа назад

      вот как в воду глядел и говорил не надо ничего переносить только через игры игроки держат форму а эти никому не нужные сборы только их расхолаживают

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      Рейтинг: +94470

      zigbert 3 часа назад

      Теперь этот перенос не имеет никакого смысла. Конечно надо вернуть тур на свое место.

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