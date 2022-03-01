Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной

Завтра состоится очередное общее собрание в РПЛ.

По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на 19-20 марта. Тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.

Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах. Поэтому, с большой долей вероятности, 22-й тур будет возвращен на изначально запланированные даты – 19-20 марта.

Клубы также рассмотрят предложения по структуре календаря чемпионата на концовку сезона. Вероятно, будут утверждены даты на возможные переносы матчей. Кроме того, наверняка обсудят предложение «Урала» о том, чтобы по итогам текущего чемпионата никто не вылетал.

Из-за этого ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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