Дуглас Сантос: «Алберто сильнее Азмуна в плане обороны»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Сердара Азмуна и Юри Алберто.

«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной.

Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьeм. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.

При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна.

Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретeм с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», – сказал Сантос.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Азмун перешел в «Байер», проведя в «Зените» 3 сезона.

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