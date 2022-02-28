Дуглас Сантос: «Алберто сильнее Азмуна в плане обороны»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Сердара Азмуна и Юри Алберто.

«Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной.

Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьeм. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.

При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна.

Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретeм с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», – сказал Сантос.