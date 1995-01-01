Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Дуглас Сантос: «Алберто сильнее Азмуна в плане обороны»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнил Сердара Азмуна и Юри Алберто.

    «Если говорить про работу с мячом, то это нападающие одного уровня. Юри, как и Сердар, всегда хочет быть первым, стремится забивать. Он достаточно мощный, прилично работает корпусом. Поэтому может выигрывать единоборства в штрафной.

    Резкий, быстрый, обладает прекрасным голевым чутьeм. По его статистике в Бразилии видно, что много забивает.

    При этом, судя по тому, что я вижу по нашей совместной работе в «Зените», с Юри мы гораздо больше приобретаем в плане обороны. Вот в этом компоненте он сильнее Азмуна.

    Значит, мы в плюсе: не потеряем качества в атаке, но много приобретeм с точки зрения оборонительных действий. Наша игра после потери мяча улучшится», – сказал Сантос.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Азмун перешел в «Байер», проведя в «Зените» 3 сезона.

    «Зенит» продлил контракт с генеральным директором Медведевым на три года

    Дуглас Сантос – о продлении контракта: «Зенит» в меня верит. Финансы – не главное»

    Орлов: «Я горд за такой «Зенит»! «Бетис» не знал, куда деваться»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15635

      paracetamol 1 час назад

      Азмун доигрался, предатель!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11