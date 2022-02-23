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    Кейн, Райс – основные цели «Манчестер Юнайтед» на лето (ESPN)

    Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует потратиться летом на трансферы вне зависимости от результатов сезона. В список главных целей входят два человека.

    Речь идет о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне и полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Все летние трансферы будут согласовываться с новым главным тренером.

    • По окончании сезона нынешний менеджер «МЮ» Ральф Рангник перейдет на должность консультанта.
    • Манчестерцы идут в АПЛ 4-ми.
    • Команда продолжает борьбу за титул Лиги чемпионов.

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    Источник: ESPN

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    23.02.2022 22:46
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