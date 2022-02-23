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    МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

    Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за бойкот финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

    – Должны ли английские клубы бойкотировать финал, если он состоится в России?

    – Да. На их месте я бы бойкотировала его.

    Лично я не хотела бы участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал ЛЧ вместо Петербурга.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • В 1/8 финала играют 4 английские команды: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ».
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

    Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

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    Источник: Daily Mail

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    23.02.2022 13:23
    Комментарии24
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 14 часов назад

      Ну да ведь тупая курица наверно не знает что те клубы что принимают участие в ЛЧ англичанам не принадлежат! Как же глупо нести такой бред! Хорошо что ты не на их месте))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +760

      FCTB 23 февраля, 21:09

      А клубы АПЛ уже в финале?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 20:30

      Полагаю, что этот призыв - не соответствует статусу дипломата и по своей сути является экстремистским, поскольку насаждает вражду между народами, людьми, городами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16057

      Garrincha58 23 февраля, 17:11

      подЛиз пиндосам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      MaxiMkin 23 февраля, 15:34

      Правильно, Пеп точно будет ЗА...

      0
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      Рейтинг: +5129

      Виталий Орехов 23 февраля, 15:17

      Вот если они бойкотируют, то понятно, что деньги не на первом месте! Не то что у "наших" олимпийцев...

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб > Виталий Орехов 23 февраля, 20:31

      Поясните, почему? (Хотя во многом с Вами согласен - но не применительно к финалу ЛЧ).

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      Рейтинг: +13421

      Skull_Boy 23 февраля, 15:00

      Для начала нужно попасть в финал

      2
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      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 23 февраля, 14:45

      Демократия по британски. Назначить участников финала в 1/8. И непременно чтобы половина команды была черными и геями тогда уж.

      2
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 23 февраля, 14:44

      И Д И О Т К А ! ! !

      1
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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 23 февраля, 14:43

      Кстати, Израиль это уже пережил, видимо нам тоже придется.

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