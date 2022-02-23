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  • МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

23 февраля 2022, 13:23
20

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за бойкот финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

– Должны ли английские клубы бойкотировать финал, если он состоится в России?

– Да. На их месте я бы бойкотировала его.

Лично я не хотела бы участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал ЛЧ вместо Петербурга.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
  • В 1/8 финала играют 4 английские команды: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ».
  • «Челси» – действующий победитель турнира.

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Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Россия
Комментарии (20)
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Алекс636363
1645612123
раньше во всем был виноват израиль, теперь во всем виновата россия. лед громко треснет в арктике - это россия испытывает ледоломную пушку. тряхнет в калифорнии - происки россии. а в зеркало поглядеть?
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zra78
1645613740
Смелое заявление, когда знаешь что они туда не попадут...
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Форвард 79
1645615155
Если клубы европы боятся играть в России то не беда пусть не играют, снимаются с соревнования А финал ЛЧ Зенит - Динамо М будет в самый раз))
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Олег1204
1645616474
С одной стороны я соглашусь что то что делают наши правители не правильно, с другой из русских начинают чуть ли ССовцев делать, вот это начинает подбешивать. Знаете кто сопричастен, вводите санкции, но если под санкции попадают обычные люди , то это уже подбешивает.
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Олег1204
1645616586
Кстати, Израиль это уже пережил, видимо нам тоже придется.
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Красногорск_Фан
1645616737
Демократия по британски. Назначить участников финала в 1/8. И непременно чтобы половина команды была черными и геями тогда уж.
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Skull_Boy
1645617600
Для начала нужно попасть в финал
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Garrincha58
1645625507
подЛиз пиндосам
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житель СПб
1645637415
Полагаю, что этот призыв - не соответствует статусу дипломата и по своей сути является экстремистским, поскольку насаждает вражду между народами, людьми, городами.
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FCTB
1645639791
А клубы АПЛ уже в финале?)
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