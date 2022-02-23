МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге

Ну да ведь тупая курица наверно не знает что те клубы что принимают участие в ЛЧ англичанам не принадлежат! Как же глупо нести такой бред! Хорошо что ты не на их месте))))))))
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за бойкот финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
– Должны ли английские клубы бойкотировать финал, если он состоится в России?
– Да. На их месте я бы бойкотировала его.
Лично я не хотела бы участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина.
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал ЛЧ вместо Петербурга.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- В 1/8 финала играют 4 английские команды: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ».
- «Челси» – действующий победитель турнира.
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