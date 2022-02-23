Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией»

Камиль Бортничук, министр спорта Польши, объяснил, почему его сборная не хочет ехать в Москву на мартовский стыковой матч за путевку на ЧМ-2022. Его могут бойкотировать.

«Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали на матч в Москву.

Считаю, что игра будет использована путинским режимом для пропаганды. В то же время я понимаю, что отказ от матча приведет, вероятно, к техническому поражению», – сказал Бортничук.

Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.

Россия на этой неделе признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)