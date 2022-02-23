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    Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией»

    Камиль Бортничук, министр спорта Польши, объяснил, почему его сборная не хочет ехать в Москву на мартовский стыковой матч за путевку на ЧМ-2022. Его могут бойкотировать.

    «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали на матч в Москву.

    Считаю, что игра будет использована путинским режимом для пропаганды. В то же время я понимаю, что отказ от матча приведет, вероятно, к техническому поражению», – сказал Бортничук.

    • Ранее Польша сообщила, что попросит ФИФА перенести матч из Москвы.
    • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не будет проводить футбольные турниры.
    • Россия на этой неделе признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Источник: Interia

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    23.02.2022 12:58
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 14 часов назад

      Не приезжайте и получите технарь

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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 18 часов назад

      Да пожалуйста, не езжайте. Техническое поражение 3:0 и вопрос закрыт! Что вы только скажете своим футболистам, которые из-за политических игр слили матч и скорее всего не поедут на ЧЕ, это уже другой вопрос.

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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 17:04

      Так и не приезжайте,покажите свой шляхтский идиотизм.

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      Рейтинг: +837

      Лфшт 23 февраля, 17:00

      Да пофиг глубоко. У нас как не было футбола, так не будет, вне зависимости от решений.

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      Рейтинг: +5469

      Давид59 23 февраля, 15:39

      Тут важно понять, что им важнее. В своё время перед матчем Чили-СССР верх взяла политика. И мы получили баранку.

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      Рейтинг: +11361

      playsh > Давид59 23 февраля, 17:02

      На стадионе в Чили Пиночет устроил тюрягу,где он расстреливал своих оппозиционеров.Нам со жребием не повезло,я думаю,любая Европейская команда(по тем временам)не поехала бы играть туда.

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      Рейтинг: +11361

      playsh > playsh 23 февраля, 17:18

      Это сейчас европа прогнулась под америкосов,тогда Европа более дружная была,тогда ещё войну помнили...

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      Рейтинг: +1985

      serglider > playsh 18 часов назад

      То есть чилийские футболеры не брезговали играть на стадионе, где держали в плену, пытали и расстреливали их соотечественников, а мы такие правильные, что побрезговали, получили баранку и пролетели мимо ЧМ.

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      Рейтинг: +11361

      playsh > serglider 3 часа назад

      Уважаемый,если Вы действительно 1966г рождения,в чём я теперь сомневаюсь,то такое бы не написали.Какая брезгливость?
      А почему наши в 1984г не поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес?Тоже брезгливость?Идеологию КПСС и кто правил в СССР надо вспомнить.И год рождения честный поставить.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 23 февраля, 14:47

      Так сидите дома.Мы Вас не ждем!!!Мы ждем сборную Польши по футболу с болельщиками,а не чиновников-идиотов!!!

      2
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      Рейтинг: +49157

      MaxRnD 23 февраля, 14:34

      Жаль, что столько жизней в 45-м положили, спасая этих недоносков

      5
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      Рейтинг: +11239

      Вомбат > MaxRnD 23 февраля, 14:57

      У меня есть знакомый поляк, которого польская община в Стокгольме исключила из своих рядов, за то, что он сказал, что в 1944 году советские оккупанты, выбив из Польши немецких оккупантов, сделали благое дело. Потому что останься Польша под Гитлером, она бы онемечилась. На него все набросились: конечно немецкие оккупанты были предпочтительнее. Они убивали только евреев (по-польски это слово их трех букв), а поляки при них жили отлично, и никто их не онемечивал. Пришли клятые москали и отобрали магазины у панов коммерсантов, а панов фермеров загнали в колхозы. Потребовали у него признать, что это так. Он сказал, что среди его предков были евреи, и его перестали приглашать на мероприятия польского землячества.

      2
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      Рейтинг: +49157

      MaxRnD > Вомбат 23 февраля, 15:27

      Исключения из общих правил есть всегда и везде, но общей патовой ситуации они изменить не в состоянии.

      А по поводу того, что (с)"немецкие оккупанты были предпочтительнее. Они убивали только евреев", то чистокровных поляков в освенциме было тоже достаточно

      3
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      Рейтинг: +11361

      playsh > MaxRnD 23 февраля, 17:08

      Без наших минёров Краков бы в руинах лежал,Вроцлав,Познань.

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      Рейтинг: +1985

      serglider > Вомбат 18 часов назад

      Поляки как те продажные девки, жмутся всегда к тем кто побогаче и за чей счет можно на халяву бабок срубить))) То что с захватом Польши Гитлером, польское правительство сбежало в Англию, на которую они тогда молились, а они и пальцем не пошевелили, что бы их спасти от оккупации, никто не вспоминает, а оказывается под немцами им жилось отлично, когда после войны СССР восстанавливала польскую экономику, про это забыли напрочь, за то потом, в 80-е опять стали смотреть в зад англосаксам))) После ухода Англии из ЕЭС, с разу потянулись к немцам... Какой-то круговорот польской элиты, как у той женщины с низкой... ну вы поняли)))

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      Рейтинг: +721

      rammax fcsm 23 февраля, 14:15

      Помню из истории, приезжали как-то пшеки в Москву запанувать.... Так их так в Кремле подпёрли, что они с голодухи своих же жмуров выкапывали и жрали, а за право тушку дохлого родственничка поглодать ещё и судились, кому он ближе, кому кусок мертвячинки побольше достанется... псякрев...

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      Рейтинг: +4068

      neveldomha 23 февраля, 14:03

      Интересно, а что от Ляхов не зависит? Не приехали, получили баранку и дальше опять ныть, визжать и дристать.

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      Рейтинг: +465

      Forvard47 23 февраля, 14:02

      ну не приезжайте мы сразу выйдем без матча на победителя пары чехия-швеция не велика потеря пшеков в москве видеть сдались они нам курвы

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