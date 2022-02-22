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  • Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

22 февраля 2022, 19:47
36

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов в случае переноса матча из Петербурга.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия.

Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
  • «Челси» – действующий победитель турнира.

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УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

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Источник: Evening Standard
Лига чемпионов Россия
Комментарии (36)
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Dominator777
1645548641
Англо-саксы всегда были врагами России и ******. А сук - не комментирую!
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житель СПб
1645548837
Чья бы мычала...
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Ивантеевец
1645549765
Финал чемпионата Европы показал, что вы там можете. Пьяное, упоротое быдло, блевотина и ссанина, срач по всему Ландону', нападения на болельщиков, причем ни на фанатов, от которых можно реально пиз..ды огрести, а на простых, семейных. Уже видели. Политика здесь вообще ни при чем. Вам неандертальцам вообще ничего доверить нельзя, все обосрете.
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insider_retro
1645550171
Как же подгорает у косматого и нечёсаного :)) "Пошло всё в @опу, сяду на коня..." (ПНЕВМОСЛОН)
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Alex Flash
1645550174
брызгать желчью для них привычное занятие. Наверно,мозги у них основательно зашорены пропагандой или За баксы они поют любую песню на заказ
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Ганнибал Лектор
1645550181
Сколько ж г0вна от вас прилетело в сторону России, что пора бы уже ответочку получить. Я давно заметил: громче всех пукают те, до кого до сих пор не доехали русские танки. Ребят, Ла-Манш не спасёт, не надейтесь.
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alp
1645550779
эффект бумеранга никто не отменял... когда нибудь, все г а в н о, которые подобные кретины лили на Россию, прилетит к ним обратно
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ALEX ML
1645551024
Эта гнида не английская скоро с нечесаным на коленях приползут
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Fusballer
1645551759
Агрессия ещё даже и не начиналась, а воя уже вагон и маленькая тележка.
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Olymp2
1645552020
войны еще нет, а контуженные на западе уже есть!
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