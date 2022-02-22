Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов в случае переноса матча из Петербурга.
«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия.
Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
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Источник: Evening Standard