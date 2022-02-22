Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов в случае переноса матча из Петербурга.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия.

Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

«Челси» – действующий победитель турнира.

Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»