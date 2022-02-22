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    Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Матч в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

    Мэр Лондона Садик Хан заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов в случае переноса матча из Петербурга.

    «Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Это привилегия.

    Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга на «Уэмбли» из-за признания независимости ДНР и ЛНР Россией

    Польский футбольный союз обратился в ФИФА по поводу матча с Россией

    Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Нет шансов, что Россия будет проводить футбольные турниры»

    Источник: Evening Standard

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    22.02.2022 19:47
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:20

      А почему допустим не Милан, Мюнхен, Мадрид, Париж, Берлин, Стамбул и тд? ************* англичашки! С чего вдруг УЕФА должна вам финал подарить?

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 22 февраля 2022, 23:42

      С ЧМ-2018 то же самое пытались провернуть. К счастью, никто не повёлся и этот чемпионат был одним из лучших в истории. А в какую мерзость превратили финал Евро-2020 стада британского пьяного быдла, просто удивительно.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 февраля 2022, 22:23

      Прикольно почитать, спартаковские болельщики в одном тандеме против тандема таких же болельщиков этих же команд)) Мож нах эту политику, футбол пообсуждаем? Моё мнение - перенесут и слава Богу, наших в финале не будет, а этих свиней тут привечать неча)))

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      Рейтинг: +6063

      rash1959 22 февраля 2022, 22:01

      Да, думал хоть болелы люди разумные, а оказывается много недалёких жополизов, похлеще госдумских. Поддерживаю УЕФА.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > rash1959 23 февраля 2022, 07:35

      ум не всегда приходит с возрастом, если возраст приходит один, то ты просто старый дурачилло.

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      Рейтинг: +95

      LiveChelsea 22 февраля 2022, 21:26

      А когда давали право на проведение, всё было ок? Что за лицемерие? Сидите уже и не гундите. Я уже номер гостишке снял))))

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 22 февраля 2022, 21:24

      ****** теперь.

      1
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      Рейтинг: +435

      Olymp2 22 февраля 2022, 20:47

      войны еще нет, а контуженные на западе уже есть!

      7
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 20:42

      Агрессия ещё даже и не начиналась, а воя уже вагон и маленькая тележка.

      5
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2022, 20:30

      Эта гнида не английская скоро с нечесаным на коленях приползут

      3
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      Рейтинг: +11242

      alp 22 февраля 2022, 20:26

      эффект бумеранга никто не отменял... когда нибудь, все г а в н о, которые подобные кретины лили на Россию, прилетит к ним обратно

      12
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > alp 22 февраля 2022, 20:36

      Многие лили и многие льют. Кому прилетело? Фамилии назвать можете?

      3
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Вомбат 22 февраля 2022, 22:17

      Басаев, Дудаев... продолжать?

      2
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      Рейтинг: +164

      odessakmv > Вомбат 23 февраля 2022, 01:40

      адольф элоизович, наполеон, который бонапарт, карл шведский (порядковый номер не помню XII кажется), пшеки, турки и прочие-прочие.....

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp > Вомбат 23 февраля 2022, 14:25

      не тебя хотел плюсануть...
      Тебе уже за меня ответили.

      2
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