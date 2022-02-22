Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел вернуться в «Барселону» 2,5 года назад.
«Я хотел вернуться в «Барселону» летом 2019-го. Мы все перепробовали, но ничего не получилось.
Спустя некоторое время Месси перешел в «ПСЖ», и я очень этому рад. Он мой друг, мы очень хорошо ладим», – сказал Неймар.
- 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
- Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Источник: твиттер Адриена Гренье