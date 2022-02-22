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  • Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

22 февраля 2022, 22:09
2

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел вернуться в «Барселону» 2,5 года назад.

«Я хотел вернуться в «Барселону» летом 2019-го. Мы все перепробовали, но ничего не получилось.

Спустя некоторое время Месси перешел в «ПСЖ», и я очень этому рад. Он мой друг, мы очень хорошо ладим», – сказал Неймар.

  • 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
  • Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник: твиттер Адриена Гренье
Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (2)
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zigbert
1645619411
А зачем надо было уходить из Барселоны? Из команды ведь тебя никто не гнал.
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RusUltras
1645715371
Все перепробовал, кроме снижения зарплаты
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