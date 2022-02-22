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    Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел вернуться в «Барселону» 2,5 года назад.

    «Я хотел вернуться в «Барселону» летом 2019-го. Мы все перепробовали, но ничего не получилось.

    Спустя некоторое время Месси перешел в «ПСЖ», и я очень этому рад. Он мой друг, мы очень хорошо ладим», – сказал Неймар.

    • 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
    • Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

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    22.02.2022 22:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +130

      RusUltras 24 февраля 2022, 18:09

      Все перепробовал, кроме снижения зарплаты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2022, 15:30

      А зачем надо было уходить из Барселоны? Из команды ведь тебя никто не гнал.

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