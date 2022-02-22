Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел вернуться в «Барселону» 2,5 года назад.

«Я хотел вернуться в «Барселону» летом 2019-го. Мы все перепробовали, но ничего не получилось.

Спустя некоторое время Месси перешел в «ПСЖ», и я очень этому рад. Он мой друг, мы очень хорошо ладим», – сказал Неймар.