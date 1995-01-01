Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Неймар: «Не буду заниматься футболом после завершения карьеры. Мог бы стать геймером»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что может уйти в киберспорт после завершения карьеры.

    «Мне очень нравится мир видеоигр. Возможно, я бы мог работать в этой сфере, мог бы стать геймером. Посмотрим. Мне нравится производственный процесс, это интересно.

    Я не буду заниматься футболом. Это единственное, что я точно знаю», — сказал Неймар.

    • 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
    • Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
    • Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

    Неймар: «Побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии – одна из моих личных целей»

    Неймар: «Хочу снова сыграть за «Сантос» и провести хотя бы один сезон в МЛС»

    «ПСЖ» не реализовал второй пенальти подряд. Вратарь «Нанта» поймал мяч после удара Неймара

    Источник: Fenomenos Podcast

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +904

      ARSteven89 2 часа назад

      Как будто во время карьеры им занимаешься!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru