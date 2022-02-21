Неймар: «Не буду заниматься футболом после завершения карьеры. Мог бы стать геймером»

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что может уйти в киберспорт после завершения карьеры.
«Мне очень нравится мир видеоигр. Возможно, я бы мог работать в этой сфере, мог бы стать геймером. Посмотрим. Мне нравится производственный процесс, это интересно.
Я не буду заниматься футболом. Это единственное, что я точно знаю», — сказал Неймар.
- 5 февраля нападающему исполнилось 30 лет.
- Прошлой весной бразилец продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Неймар провел 16 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Источник: Fenomenos Podcast