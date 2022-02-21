Даниил Уткин – о будущем: «Летом что-то прояснится»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

– В «Ахмате» вы стали одним из лидеров команды. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим?

– Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.

– В этом сезоне на вашем счету три гола со штрафных. А какова цель по числу голов? Отрабатывали штрафные на сборах?

– Как во всех командах – остаемся после тренировок. Планку на число забитых голов не ставил.