Даниил Уткин – о будущем: «Летом что-то прояснится»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.
– В «Ахмате» вы стали одним из лидеров команды. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим?
– Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.
– В этом сезоне на вашем счету три гола со штрафных. А какова цель по числу голов? Отрабатывали штрафные на сборах?
– Как во всех командах – остаемся после тренировок. Планку на число забитых голов не ставил.
- В составе «Ахмата» хавбек забил 7 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»