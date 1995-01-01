Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Даниил Уткин – о будущем: «Летом что-то прояснится»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

    – В «Ахмате» вы стали одним из лидеров команды. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим?

    – Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.

    – В этом сезоне на вашем счету три гола со штрафных. А какова цель по числу голов? Отрабатывали штрафные на сборах?

    – Как во всех командах – остаемся после тренировок. Планку на число забитых голов не ставил.

    • В составе «Ахмата» хавбек забил 7 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2023 года.

    Уткин: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ. Хочу закончить карьеру в «ПСЖ»

    Уткин: «Если бы Галицкий хотел, то выпустил бы 11 воспитанников хоть завтра»

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Можно пять лет ждать шанс, но было интересно попробовать что-то новое»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru