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    Слуцкий – о подписании Кузнецова: «Это креатура спортивного отдела»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.

    – Мы много раз говорили, что один из вариантов селекции – поиск молодых интересных талантливых игроков в низших лигах или в топ-клубах, когда они еще не дорастают до этих клубов. Даниил Кузнецов из этого же водоема. То, что он молодой, с качеством и имеет потенциал для роста, это да. Насколько он его реализует… Он первый день в команде, попал с корабля на бал – сразу на матч с ЦСКА. Посмотрим. Сегодня он вышел достаточно хорошо.

    – Давно следили за ним?

    – Это креатура спортивного отдела, они давно за ним смотрели, наблюдали, смотрели множество матчей «Зенита» в юношеской Лиге чемпионов, «Зенита-2». По крайней мере год я о нем слышал, что он во всех наших списках молодых футболистов.

    • Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за «Зенит»
    • Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».
    • Его рыночная цена – 250 тысяч евро.

    У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

    Слуцкий: «Хвичу беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду»

    Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»

    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59057

      portero 1 час назад

      Подтянут и продадут в Зенит в 100 раз дороже...

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