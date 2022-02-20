Слуцкий – о подписании Кузнецова: «Это креатура спортивного отдела»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова.

– Мы много раз говорили, что один из вариантов селекции – поиск молодых интересных талантливых игроков в низших лигах или в топ-клубах, когда они еще не дорастают до этих клубов. Даниил Кузнецов из этого же водоема. То, что он молодой, с качеством и имеет потенциал для роста, это да. Насколько он его реализует… Он первый день в команде, попал с корабля на бал – сразу на матч с ЦСКА. Посмотрим. Сегодня он вышел достаточно хорошо.

– Давно следили за ним?

– Это креатура спортивного отдела, они давно за ним смотрели, наблюдали, смотрели множество матчей «Зенита» в юношеской Лиге чемпионов, «Зенита-2». По крайней мере год я о нем слышал, что он во всех наших списках молодых футболистов.