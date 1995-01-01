Медина – о целях в ЦСКА: «Выиграть все оставшиеся матчи и завоевать чемпионство»

Новичок ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы о своих целях в составе московской команды и партнерах, с которыми он больше всего общается.

– Какие цели ставишь в ЦСКА?

– Первая цель – выиграть все оставшиеся матчи, а потом – завоевать с командой чемпионский титул.

– С кем больше всех подружился в ЦСКА?

– Я сдружился с Марио (Фернандесом) и Бруно (Фуксом), наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ после 18 туров.

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