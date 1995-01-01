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    Медина – о целях в ЦСКА: «Выиграть все оставшиеся матчи и завоевать чемпионство»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы о своих целях в составе московской команды и партнерах, с которыми он больше всего общается.

    – Какие цели ставишь в ЦСКА?

    – Первая цель – выиграть все оставшиеся матчи, а потом – завоевать с командой чемпионский титул.

    – С кем больше всех подружился в ЦСКА?

    – Я сдружился с Марио (Фернандесом) и Бруно (Фуксом), наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
    • Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ после 18 туров.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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