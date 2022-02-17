Медина – о целях в ЦСКА: «Выиграть все оставшиеся матчи и завоевать чемпионство»

Новичок ЦСКА Хесус Медина ответил на вопросы о своих целях в составе московской команды и партнерах, с которыми он больше всего общается.
– Какие цели ставишь в ЦСКА?
– Первая цель – выиграть все оставшиеся матчи, а потом – завоевать с командой чемпионский титул.
– С кем больше всех подружился в ЦСКА?
– Я сдружился с Марио (Фернандесом) и Бруно (Фуксом), наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
- Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ после 18 туров.
Источник: твиттер ЦСКА