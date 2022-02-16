Чистяков: «Чувство юмора Дзюбы не утомляет. С ним классно находиться рядом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о шутках одноклубника Артема Дзюбы.

— Все часто говорят о чувстве юмора Дзюбы. Шутки Артема не утомляют?

— Нет. С ним классно находиться рядом. Его чувство юмора не утомляет. Когда есть возможность, я слушаю его истории, байки. Очень позитивный человек.

— Что больше всего запомнилось?

— Столько историй было… Конкретно не скажу. Все очень разнообразные. Он смеется надо мной, что я физически развитый, люблю тренажерный зал. Постоянно угорает, что я базу могу перенести в другое место… Короче, как-то так, на тему тренажерки.

— С виду кажется, что он сам это дело любит, бицепсы у него на некоторых фото просматриваются отчетливо.

— Да. Это не то, что он просто высокий. У него реально бицухи большие, фактурный молодой человек. Мышцы присутствуют.