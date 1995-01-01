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    Чистяков: «Чувство юмора Дзюбы не утомляет. С ним классно находиться рядом»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о шутках одноклубника Артема Дзюбы.

    — Все часто говорят о чувстве юмора Дзюбы. Шутки Артема не утомляют?

    — Нет. С ним классно находиться рядом. Его чувство юмора не утомляет. Когда есть возможность, я слушаю его истории, байки. Очень позитивный человек.

    — Что больше всего запомнилось?

    — Столько историй было… Конкретно не скажу. Все очень разнообразные. Он смеется надо мной, что я физически развитый, люблю тренажерный зал. Постоянно угорает, что я базу могу перенести в другое место… Короче, как-то так, на тему тренажерки.

    — С виду кажется, что он сам это дело любит, бицепсы у него на некоторых фото просматриваются отчетливо.

    — Да. Это не то, что он просто высокий. У него реально бицухи большие, фактурный молодой человек. Мышцы присутствуют.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015-го.
    • Его контракт истекает летом.
    • В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13837

      Cleaner 46 минут назад

      А какое видео Дзюба снимает! Артем - мастер на все РУКИ!..)

      0
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      Рейтинг: +169

      renepjd > Cleaner 5 минут назад

      А вот такие шутки уже утомляют

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