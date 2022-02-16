Чистяков: «Чувство юмора Дзюбы не утомляет. С ним классно находиться рядом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о шутках одноклубника Артема Дзюбы.
— Все часто говорят о чувстве юмора Дзюбы. Шутки Артема не утомляют?
— Нет. С ним классно находиться рядом. Его чувство юмора не утомляет. Когда есть возможность, я слушаю его истории, байки. Очень позитивный человек.
— Что больше всего запомнилось?
— Столько историй было… Конкретно не скажу. Все очень разнообразные. Он смеется надо мной, что я физически развитый, люблю тренажерный зал. Постоянно угорает, что я базу могу перенести в другое место… Короче, как-то так, на тему тренажерки.
— С виду кажется, что он сам это дело любит, бицепсы у него на некоторых фото просматриваются отчетливо.
— Да. Это не то, что он просто высокий. У него реально бицухи большие, фактурный молодой человек. Мышцы присутствуют.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015-го.
- Его контракт истекает летом.
- В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.