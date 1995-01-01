Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о силе «Зенита».

«Сочи» рвется в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить – только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы – не исключение.

Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», – сказал Прохин.

Прохин – воспитанник «Зенита».

Права на него принадлежат «Ростову».

«Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ, «Зенит» – лидер чемпионата.

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