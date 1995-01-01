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    Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

    Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о силе «Зенита».

    «Сочи» рвется в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить – только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы – не исключение.

    Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», – сказал Прохин.

    • Прохин – воспитанник «Зенита».
    • Права на него принадлежат «Ростову».
    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ, «Зенит» – лидер чемпионата.

    Сергеев – о сравнениях с Азмуном: «Мы с Алберто понимаем ответственность. Будем полностью отдаваться игре»

    Прохин: «Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. В столице нет слабых команд»

    Алберто: «Хочу оставить след в истории «Зенита», как и Азмун»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3381

      Axe111 14 минут назад

      Гегемон)))))) позор в Европе вот кто

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      Рейтинг: +2037

      Валерий1965 29 минут назад

      Всем предыдущим комментаторам - парень потенциальный профессионал уровня Ивановича и высказал СВОЕ мнение на которое он имеет право. Ваши убогие реплики - " напекли, позор " и иже с ними... Скажу так - завидуйте молча. Все вы за ЛЮБЫЕ деньги не сможете играть в футбол так как он. А о том, что вы тупые и завистливые.... Стоит ли заявлять об этом так явно?)

      2
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      Рейтинг: +14414

      Hektor 84 49 минут назад

      Голову напекло?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +58596

      portero 1 час назад

      Прохин определенно хочет в Зените играть, что-то ему в городе Сочи жарковато....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12878

      NewLife 1 час назад

      "Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень."
      Объясните мальчику, что это не какой-то другой уровень, а уровень газпромовского РФС, и этот уровень канает не дальше РПЛ .

      4
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      ...
      Рейтинг: +11164

      Вомбат > NewLife 18 минут назад

      Вы правы, но и он тоже, ведь он говорил именно о НАШЕМ футболе. Он тоже имел в виду не дальше РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +16000

      Garrincha58 1 час назад

      Прохина куда то понесло....

      1
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      Рейтинг: +58596

      portero > Garrincha58 1 час назад

      Нормальная практика Бомбардира, раздергать вью на много фразок...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3793

      tarasofka 2 часа назад

      7:1, рылы.

      4
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      Рейтинг: +15596

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      2 дня есть у тебя, два веселых дня . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +431

      Suvorov51 2 часа назад

      А про гейропу гегемон забудет надолго. ну пока не придет тренер из Ман Сити

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Suvorov51 2 часа назад

      Наш Арсенал надул этого гегемона. впер по самые не балуйся и будем пороть тогда когда захотим

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11031

      playsh > Suvorov51 2 часа назад

      ...в подвал на п.м.ж. гугемона нашего района...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +786

      Узб@гоеный > Suvorov51 2 часа назад

      Зенит спартак не то что надул, а не по детски изнасиловал 7 раз. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6486

      R_a_i_n > playsh 1 час назад

      так-то да. отдохнуть нашему футболу от такого гегемона нужно

      3
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      Рейтинг: +11031

      playsh > R_a_i_n 1 час назад

      ...гугемона,простите,так звучит краше.

      2
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      Рейтинг: +766

      Дубина 2 часа назад

      Позорит этот гегемон страну в Европе))))

      4
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