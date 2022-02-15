Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о силе «Зенита».

«Сочи» рвется в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить – только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы – не исключение.

Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», – сказал Прохин.