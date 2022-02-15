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  • Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

15 февраля 2022, 17:37
20

Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин высказался о силе «Зенита».

«Сочи» рвется в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить – только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы – не исключение.

Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», – сказал Прохин.

  • Прохин – воспитанник «Зенита».
  • Права на него принадлежат «Ростову».
  • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ, «Зенит» – лидер чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Прохин Данила
Комментарии (20)
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Fusballer
1644936546
Это уровень государственной поддержки на самом высоком уровне.
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Garrincha58
1644940351
Прохина куда то понесло....
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NewLife
1644940762
"Всe-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень." Объясните мальчику, что это не какой-то другой уровень, а уровень газпромовского РФС, и этот уровень канает не дальше РПЛ .
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portero
1644942746
Прохин определенно хочет в Зените играть, что-то ему в городе Сочи жарковато....
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Hektor 84
1644943802
Голову напекло?
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Валерий1965
1644944958
Всем предыдущим комментаторам - парень потенциальный профессионал уровня Ивановича и высказал СВОЕ мнение на которое он имеет право. Ваши убогие реплики - " напекли, позор " и иже с ними... Скажу так - завидуйте молча. Все вы за ЛЮБЫЕ деньги не сможете играть в футбол так как он. А о том, что вы тупые и завистливые.... Стоит ли заявлять об этом так явно?)
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Axe111
1644945857
Гегемон)))))) позор в Европе вот кто
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Красногорск_Фан
1644953832
Интересно, загрузил все свои бабки и кредит под залог квартиры на победу над бетисом ? Всё-таки гегемон и космический уровень
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Hektor 84
1645024768
Походу решил напроситься в бомжарню и лизнул
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