Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«Рад доверить свое будущее до 2024 года этому великому клубу!» – написал нигериец.

Delighted to commit my future to this great club until 2024! @fcsm_official @fcsm_eng pic.twitter.com/ZD6tgI6GQl