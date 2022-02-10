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    Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

    «Рад доверить свое будущее до 2024 года этому великому клубу!» – написал нигериец.

    • Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
    • Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
    • У игрока есть опыт Серии А, АПЛ.

    Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»

    «Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года

    Газизов обвинил Федуна в клевете

    Источник: твиттер Виктора Мозеса

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13762

      Cleaner 14 минут назад

      Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: -Рад доверить свой большой КОШЕЛЕК этому великому клубу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ 26 минут назад

      Насчет великого. это явно зомбирование. Гыгыгы

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