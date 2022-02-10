Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.

«Рад доверить свое будущее до 2024 года этому великому клубу!» – написал нигериец.

Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.

Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.

У игрока есть опыт Серии А, АПЛ.

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