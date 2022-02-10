Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»

Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: -Рад доверить свой большой КОШЕЛЕК этому великому клубу!
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года.
«Рад доверить свое будущее до 2024 года этому великому клубу!» – написал нигериец.
- Нигериец выступает за «Спартак» с октября 2020 года.
- Мозес забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
- У игрока есть опыт Серии А, АПЛ.
Delighted to commit my future to this great club until 2024! @fcsm_official @fcsm_eng pic.twitter.com/ZD6tgI6GQl— Victor Moses (@VictorMoses) February 10, 2022
Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я правда счастлив быть здесь»
«Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года