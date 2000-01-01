Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ – 5:1. У Николсона дубль

    «Спартак» обыграл «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    В составе столичного клуба дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Новичок «Спартака» забил уже три гола на сборах.

    Москвичи во второй раз подряд победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Лива (ОАЭ) – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Николсон, 5; 2:0 – Николсон, 12; 3:0 – Классен, 20; 4:0 – Денисов, 24; 5:0 – Рассказов, 54; 5:1 – игрок «Ливы», 60.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

    Воспитанник «Спартака» Хомуха перешел в «Кубань»

    Ваноли: «Счастлив, что в «Спартаке» есть такие нападающие, как Соболев и Николсон»

    Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3368

      Axe111 8 минут назад

      Зачем публиковать этот цирк)))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10245

      ivany4 9 минут назад

      Жаль игру не довелось посмотреть.
      Остается только порадоваться счету, да за Рассказова!)
      Ну а теперь, с хорошим настроением, на турецкий сбор и в чемпионат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18690

      derrik2000 21 минуту назад

      Могли бы об этом вообще ничего не писать.
      А то сейчас по-поводу 1 мяча "игрока Ливы" пойдут комментарии...
      И если честно сказать - поделом пойдут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +681

      прабабушка краба > derrik2000 3 минуты назад

      если только потроллить. адекватные люди понимают, на сборах результат не самое главное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7167

      Старикан 34 минуты назад

      Прикольно написано про гол в ворота Спартака: игрок "Ливы"...Видимо даже фамилии у чувака нет))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6615

      nik55 56 минут назад

      новость о Спартаке----бомжи сразу галопом бегут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3701

      tarasofka 1 час назад

      3й дивизион оаэ. даже страшно становится. похоже, спартак явно нацелен не вылететь в пердив по итогам этого сезона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2672

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Им ещё и забил пастух. Ржу не могу. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6615

      nik55 > ПалкоВводецъ 58 минут назад

      не обосрись от радости

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      Дубина > ПалкоВводецъ 7 минут назад

      гав гав гав

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6272

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 5 минут назад

      Снова гей парад вывел свой на прогулку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2672

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Покорители товарняков в своём репертуаре. То массажистов из Малайзии громят, то вот теперь погонщиков верблюдов, а по совместительству футболистов любителей из ОАЭ. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      99-й 1 час назад

      Уровень соперника впечатляет. Кто дальше? 7-ой дивизион чемпионата индии?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      Дубина > 99-й 6 минут назад

      15 дивизион гренландии!!
      А с кем играть должны с реалом барсой баварией челси ливерпулем что ли??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2450

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "5:1 – игрок «Ливы», 60"
      Они там что, безымянных бомжей в команду набирают?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru