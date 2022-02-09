Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ – 5:1. У Николсона дубль

Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ – 5:1. У Николсона дубль

9 февраля 2022, 17:44
28

«Спартак» обыграл «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ в товарищеском матче на сборе в Дубае.

В составе столичного клуба дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Новичок «Спартака» забил уже три гола на сборах.

Москвичи во второй раз подряд победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Лива (ОАЭ) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Николсон, 5; 2:0 – Николсон, 12; 3:0 – Классен, 20; 4:0 – Денисов, 24; 5:0 – Рассказов, 54; 5:1 – игрок «Ливы», 60.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

Еще по теме:
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака» 2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA471
1644418149
Ну все, если Спартак громит спарринг партнеров на сборах, значит опять пик формы набрали до старта))а после 2 тцров еле передвигаться будут)
Ответить
99-й
1644418637
Уровень соперника впечатляет. Кто дальше? 7-ой дивизион чемпионата индии?
Ответить
nik55
1644419861
новость о Спартаке----бомжи сразу галопом бегут
Ответить
Старикан
1644421160
Прикольно написано про гол в ворота Спартака: игрок "Ливы"...Видимо даже фамилии у чувака нет))))
Ответить
derrik2000
1644421978
Могли бы об этом вообще ничего не писать. А то сейчас по-поводу 1 мяча "игрока Ливы" пойдут комментарии... И если честно сказать - поделом пойдут.
Ответить
ivany4
1644422698
Жаль игру не довелось посмотреть. Остается только порадоваться счету, да за Рассказова!) Ну а теперь, с хорошим настроением, на турецкий сбор и в чемпионат!
Ответить
Axe111
1644422744
Зачем публиковать этот цирк)))))))))))
Ответить
Plyash
1644423432
Видать,всерьёз настроились ребята...пять мячей,как с куста. А игрок Ливы без фамильным прикинулся.Несчастный случай - забил-то нечаянно,не хотел,так получилось.Как бы не отомстили.
Ответить
BRO_football
1644427555
Вот это сила! Вот это мощь! Браво, Спартак! ЦСКА уже боится!
Ответить
zigbert
1644478935
Пока все идет по плану. Результат неплохой.
Ответить
Главные новости
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
3
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
3
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
8
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
16
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
27
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+