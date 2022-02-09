Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ – 5:1. У Николсона дубль

«Спартак» обыграл «Ливу» из 3-го дивизиона ОАЭ в товарищеском матче на сборе в Дубае.

В составе столичного клуба дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Новичок «Спартака» забил уже три гола на сборах.

Москвичи во второй раз подряд победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Лива (ОАЭ) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Николсон, 5; 2:0 – Николсон, 12; 3:0 – Классен, 20; 4:0 – Денисов, 24; 5:0 – Рассказов, 54; 5:1 – игрок «Ливы», 60.

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