«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Американский клуб анонсировал переход 31-летнего бразильца, опубликовав видео в твиттере. Коста уже прилетел в Лос-Анджелес для подписания контракта с новым клубом.
- Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.
- После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.
- Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.
February 9, 2022
Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)
Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)