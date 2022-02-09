«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Американский клуб анонсировал переход 31-летнего бразильца, опубликовав видео в твиттере. Коста уже прилетел в Лос-Анджелес для подписания контракта с новым клубом.

Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.

После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.

Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.