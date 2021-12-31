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    «Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Американский клуб анонсировал переход 31-летнего бразильца, опубликовав видео в твиттере. Коста уже прилетел в Лос-Анджелес для подписания контракта с новым клубом.

    • Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.
    • После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.
    • Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.

    Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)

    Дуглас Коста перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» (Фабрицио Романо)

    Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»

    Источник: твиттер «Лос-Анджелес Гэлакси»

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