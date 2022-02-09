«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Американский клуб анонсировал переход 31-летнего бразильца, опубликовав видео в твиттере. Коста уже прилетел в Лос-Анджелес для подписания контракта с новым клубом.
- Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды.
- После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.
- Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.
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Источник: твиттер «Лос-Анджелес Гэлакси»