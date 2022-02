Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 31-летний бразилец вылетел в Лос-Анджелес, где сегодня подпишет контракт с новым клубом. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды. После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.

Excl: here’s Douglas Costa now flying to Los Angeles in order to finalize his move to LA Galaxy and sign the contract. #MLSDeal set to be confirmed for former Juventus and Bayern winger – gonna be official soon. #LAGalaxyHere we go pic.twitter.com/ztMQnzNZXa