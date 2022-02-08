Дуглас Коста вылетел в США для подписания контракта с «Гэлакси» (Фабрицио Романо)

Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за «Гремио», перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 31-летний бразилец вылетел в Лос-Анджелес, где сегодня подпишет контракт с новым клубом. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что Коста присоединится к американской команде на правах шестимесячной аренды. После этого бразилец заключит с «Гэлакси» полноценный двухлетний контракт.

Рыночная стоимость вингера – 4 миллиона евро.

Помимо «Ювентуса», Коста выступал в Европе за «Шахтер» и «Баварию».

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