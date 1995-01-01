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    Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прилетел в Англию с Кубка африканских наций.

    По информации The Times, египтянин сообщил клубу, что намерен вернуться к тренировкам уже сегодня, 8 февраля. Он хочет сыграть с «Лестером» в четверг.

    «Ливерпуль» организует для Салаха тренировки по индивидуальной программе.

    • Сборная Египта уступила в финале турнира Сенегалу.
    • Салах полностью провел все 7 матчей на Кубке Африки.
    • Салах в том числе сыграл в 4 матчах плей-офф, каждый из которых длился по 120 минут.

    «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

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    Источник: The Times

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