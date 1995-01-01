Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прилетел в Англию с Кубка африканских наций.

По информации The Times, египтянин сообщил клубу, что намерен вернуться к тренировкам уже сегодня, 8 февраля. Он хочет сыграть с «Лестером» в четверг.

«Ливерпуль» организует для Салаха тренировки по индивидуальной программе.

Сборная Египта уступила в финале турнира Сенегалу.

Салах полностью провел все 7 матчей на Кубке Африки.

Салах в том числе сыграл в 4 матчах плей-офф, каждый из которых длился по 120 минут.

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