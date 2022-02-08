Салах вернулся в Англию с Кубка Африки. Он хочет сыграть с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прилетел в Англию с Кубка африканских наций.

По информации The Times, египтянин сообщил клубу, что намерен вернуться к тренировкам уже сегодня, 8 февраля. Он хочет сыграть с «Лестером» в четверг.

«Ливерпуль» организует для Салаха тренировки по индивидуальной программе.