Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

В товарищеском матче «Краснодар» обыграл шведский «Хэкен» со счетом 2:1. На 35-й минуте полузащитник «Хэкена» Лео Бенгтссон открыл счет. На 69-й минуте Эдуард Сперцян забил ответный мяч, победный гол на счету Виктора Классона.

В другой товарищеской игре «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород» (2:0). Голами отметились Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко.

Еще один предсезонный матч завершился победой «Ахмата» над «Аланией» (2:0). Первый гол забил Антон Швец, второй — Азамат Засеев (в свои ворота).