Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    В товарищеском матче «Краснодар» обыграл шведский «Хэкен» со счетом 2:1. На 35-й минуте полузащитник «Хэкена» Лео Бенгтссон открыл счет. На 69-й минуте Эдуард Сперцян забил ответный мяч, победный гол на счету Виктора Классона.

    В другой товарищеской игре «Крылья Советов» переиграли «Нижний Новгород» (2:0). Голами отметились Антон Зиньковский и Дмитрий Цыпченко.

    Еще один предсезонный матч завершился победой «Ахмата» над «Аланией» (2:0). Первый гол забил Антон Швец, второй — Азамат Засеев (в свои ворота).

    Россия проиграла Португалии в финале Евро по мини-футболу

    «Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

    Сутормин – о финале Евро по футзалу Португалия – Россия: «Ключевое – реализация голевых моментов»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru