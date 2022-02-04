Боксер Усик сыграл за клуб Калитвинцева

Украинский боксер Александр Усик сыграл за клуб «Полесье» (второй по силе дивизион Украины) в товарищеском матче против «Вереса» (2:1). Он вышел на замену за десять минут до конца.

«Полесье» тренирует Юрий Калитвинцев, ранее работавший в московском «Динамо».

Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

В профессиональном боксе он ни разу не проиграл.

«Полесье» в своей лиге идет 9-м.

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