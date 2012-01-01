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    Дзюба – о боксере Усике: «Наш православный парень. Реально гений»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Спортсмен считает коллегу гением.

    «Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений. В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик – Тайсон Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Деонтея Уайлдера», – сказал Дзюба.

    • Усик победил по очкам.
    • Усик стал чемпионом мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
    • Для 31-летнего Джошуа это 2-е поражение в карьере.

    Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3804

      mutabor0992 49 минут назад

      Тебя дрочера кто спрашивал?

      0
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      Рейтинг: +8097

      playsh 1 час назад

      Не произноси даже имени боксёра своими погаными пельменями,антихрист поганый.Иди в зеркало почмокай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      belarus-gomel 1 час назад

      шкаф кроме дрочки еще и говорить умеет???

      1
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      Рейтинг: +7146

      Fusballer > belarus-gomel 1 час назад

      Да, иногда это выглядит похожим на речь человека.

      0
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      Рейтинг: +9676

      Cleaner 1 час назад

      Вот Дзюба закончит с футболом и пойдет в бокс. Там тоже неплохо платят. Руки у Артема крепкие. Голова сотрясений не боится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7804

      Alekxei Z. 1 час назад

      Усик просто Красавец !!!
      Украине есть кем гордиться.

      2
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      Рейтинг: +6080

      Томик 2 часа назад

      Не трогай Усика своими ручонками, Артёмка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      R_a_i_n 2 часа назад

      Он гений, ты днина токсичная, такие реалии, увы...

      4
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      Рейтинг: +7146

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Дзюба - гений, рекордсмен и, наконец, прос дро....

      2
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      Рейтинг: -147

      Аден 2 часа назад

      но руку тебе, дрочеру, Усик вряд ли пожмет. ха-ха

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