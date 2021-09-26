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  • Дзюба – о боксере Усике: «Наш православный парень. Реально гений»

Дзюба – о боксере Усике: «Наш православный парень. Реально гений»

26 сентября 2021, 15:11
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Спортсмен считает коллегу гением.

«Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений. В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик – Тайсон Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Деонтея Уайлдера», – сказал Дзюба.

  • Усик победил по очкам.
  • Усик стал чемпионом мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
  • Для 31-летнего Джошуа это 2-е поражение в карьере.

Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1632661004
Он гений, ты днина токсичная, такие реалии, увы...
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Томик
1632661063
Не трогай Усика своими ручонками, Артёмка.
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belarus-gomel
1632662524
шкаф кроме дрочки еще и говорить умеет???
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Plyash
1632664305
Не произноси даже имени боксёра своими погаными пельменями,антихрист поганый.Иди в зеркало почмокай.
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mutabor0992
1632665412
Тебя дрочера кто спрашивал?
Ответить
yuran63
1632674908
Шлюба,ты лучше Азмуна тяни.Или под голос Орзул,мочаль свою балду.Ты позор питера.
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Боцман59rus
1632685961
у 3,14дарка опять голос прорезаслся
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