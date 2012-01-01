Дзюба – о боксере Усике: «Наш православный парень. Реально гений»

Тебя дрочера кто спрашивал?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Спортсмен считает коллегу гением.
«Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений. В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик – Тайсон Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Деонтея Уайлдера», – сказал Дзюба.
- Усик победил по очкам.
- Усик стал чемпионом мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
- Для 31-летнего Джошуа это 2-е поражение в карьере.
Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»