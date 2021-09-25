Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своих выступлениях за сборную России.
Ранее 33-летний футболист отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на неоптимальную физическую форму.
– Сборная и Артем Дзюба. Это история с продолжением или история, где поставлена точка?
– Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же.
- Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
- Он забил 30 мячей в 55 играх.
- Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.
Источник: «Матч ТВ»