Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своих выступлениях за сборную России.

Ранее 33-летний футболист отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на неоптимальную физическую форму.

– Сборная и Артем Дзюба. Это история с продолжением или история, где поставлена точка?

– Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же.