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Дзюба: «Пока в вопросе со сборной России двоеточие»

25 сентября 2021, 19:25
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своих выступлениях за сборную России.

Ранее 33-летний футболист отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сославшись на неоптимальную физическую форму.

– Сборная и Артем Дзюба. Это история с продолжением или история, где поставлена точка?

– Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же.

  • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
  • Он забил 30 мячей в 55 играх.
  • Форварду не хватает 1 гола для бомбардирского рекорда национальной команды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Блямба
1632589094
Двоемрачие...
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Guinnesss
1632592236
Какая сборная Буратино!?)))
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Semargl18
1632592770
Дебил деревянный... троеточие (многоточие) если неопределенность... а двоеточие для пояснения. Даже в русском накосячил.
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portero
1632593506
Деревяшка могли твой гол и не засчитать, более скажу, в отборе 99% свиснут нарушение, да передач в никуда сегодня слишком много... отдыхай пусть другие рвут, тебя только на замену на 20 минут второго тайма хватает...
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deinego77@yandex.ru
1632595781
Ты Рональду или Месси? Форму он набирает !!!!! Вот обидчивый какой! На обиженных воду возят и х.. ложат!
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yuran63
1632599491
Шлюба,да не нужен ты там,старый дрочила.
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BRO_football
1632602558
Да знаем мы как ты форму набираешь. Лежишь в кровати, развалив своё двоеточие и наяриваешь тире.
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Plyash
1632603465
"...пока двоеточие точно." Заканчивай дрочить,двоечник чужеземный,следует говорить "многоточие". Извилина совсем высохла...
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Боцман59rus
1632605797
_ видимо дрочить начал еще в школе, на уроках Рус.яз. и литературы)
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Валя Ромашина
1632630341
Он в сборной нафиг не нужен.
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