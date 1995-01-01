Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Соболев: «Все ждали от Витории прощальную речь, но он ее не произнес»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о прощании с бывшим главным тренером команды Руем Виторией, а также порассуждал о причинах провала португальца.

    – После матча с «Сочи» Витория собирал команду на ужин. Ларссон рассказал, что он тогда не попрощался с командой. А он вообще попрощался?

    – Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнес.

    – А ты ему писал?

    – Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи.

    – У меня с самого его назначения складывалось чувство, что это уже заранее предрешенная недолгая история. У команды не было такого ощущения?

    – Нет. Он наш тренер, мы в него верили. Не было такого, что не считали его своим.

    – А вы все слухи вокруг него не видели или просто не обращали внимания?

    – Мы в него верили, делали то, что он хотел от нас. Получалось или нет – это уже другое дело.

    – Как считаешь, не получилось у Витории или у «Спартака»?

    – Считаю, виноваты тут все, мы – одна команда.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • Вместо него команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.

    Уткин – о словах Соболева про чемпионство «Спартака»: «Еще пара абзацев, и Александр выиграл бы чемпионат мира»

    Соболев – о сборной: «Не общался с Карпиным. Может, он не видит меня в своей схеме»

    Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи, почему бы не стать чемпионами?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      usten 10 секунд назад

      Пpогнозы футбольных мaтчей pro100bets.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2191

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Физрука заткнули ссаной тряпкой. Не шмог он. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93617
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68638
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru