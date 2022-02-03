Соболев: «Все ждали от Витории прощальную речь, но он ее не произнес»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о прощании с бывшим главным тренером команды Руем Виторией, а также порассуждал о причинах провала португальца.

– После матча с «Сочи» Витория собирал команду на ужин. Ларссон рассказал, что он тогда не попрощался с командой. А он вообще попрощался?

– Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнес.

– А ты ему писал?

– Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи.

– У меня с самого его назначения складывалось чувство, что это уже заранее предрешенная недолгая история. У команды не было такого ощущения?

– Нет. Он наш тренер, мы в него верили. Не было такого, что не считали его своим.

– А вы все слухи вокруг него не видели или просто не обращали внимания?

– Мы в него верили, делали то, что он хотел от нас. Получалось или нет – это уже другое дело.

– Как считаешь, не получилось у Витории или у «Спартака»?

– Считаю, виноваты тут все, мы – одна команда.