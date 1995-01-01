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    Ребров – о Свинове: «С такой фамилией грех не играть в «Спартаке»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что помог клубу купить вратаря Илью Свинова.

    «Работа с Каттани – это большой шанс. Он привлекает меня почти ко всем переговорам. Я вижу, как они проходят изнутри, а Лука дает мне задания. Каттани обозначил, что во вратарской теме решать должен вратарь. Клуб очертил список из нескольких вариантов. Из этого списка я выбрал Свинова. Мое мнение сошлось еще с несколькими людьми. Мне было интересно. Я волновался, потому что от этого зависело, кого возьмет клуб. Но потом понял, что переживать незачем. Нужно было просто использовать свой опыт, чтобы выбрать. Дальше – дело за Ильей.

    Что касается критериев выбора: я посмотрел, кто из списка вратарей за последние 20 игр сделал меньше всего ошибок. Дальше смотрел на его поведение в течение игры, отсматривал видео. Плюс обходными путями узнавал про Илью информацию, ну и опирался на внутренние вратарские ощущения. Весь процесс занял около трeх недель – потом переговоры. Я понимаю, что Свинову будет непросто – он приходит из ФНЛ, я тоже так приходил. Здесь другие скорости. Но он третий вратарь, ему нужно создать конкуренцию. Для этого у него все есть.

    О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке», – сказал Ребров.

    • «Спартак» купил Свинова у «Факела».
    • Клуб заплатил за него 20 млн рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3360

      Axe111 6 минут назад

      О Боже

      0
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      Рейтинг: +28013

      silver29 43 минуты назад

      Что за детский сад ? Не фамилия красит человека, был такой Николай Дураков, за СКА Свердловск в хоккей с мячом играл, был лучшим бомбардиром чемпионата СССР.Был признан по опросам "Советского спорта" лучшим хоккеистом страны XX века .

      3
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      Рейтинг: +93586

      zigbert > silver29 3 минуты назад

      Был такой игрок. Символ русского хоккея.

      0
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      Рейтинг: +4447

      Блямба 1 час назад

      Великий координатор..

      2
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      Рейтинг: +4732

      AtticusFinch 1 час назад

      О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке», – сказал Ребров.

      Ребров по ходу тупой как пробка!! =))

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      Рейтинг: +31484

      oyabun 2 часа назад

      Свинов, кстати, игру со Слованом очень неплохо отстоял. Совершил несколько сейвов и в целом выглядел уверенно. Если и дальше будет себя хорошо проявлять, то Максименко досвидания.

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      Рейтинг: +10532

      playsh > oyabun 1 час назад

      Хороший пацанчик,удачи ему в Спартаке.

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      Рейтинг: +990

      Борисыч1 > playsh 54 минуты назад

      Хороший подсвинок, удачи ему в Свинтаке! ))

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