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  • Ребров – о Свинове: «С такой фамилией грех не играть в «Спартаке»

Ребров – о Свинове: «С такой фамилией грех не играть в «Спартаке»

2 февраля 2022, 12:46
11

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что помог клубу купить вратаря Илью Свинова.

«Работа с Каттани – это большой шанс. Он привлекает меня почти ко всем переговорам. Я вижу, как они проходят изнутри, а Лука дает мне задания. Каттани обозначил, что во вратарской теме решать должен вратарь. Клуб очертил список из нескольких вариантов. Из этого списка я выбрал Свинова. Мое мнение сошлось еще с несколькими людьми. Мне было интересно. Я волновался, потому что от этого зависело, кого возьмет клуб. Но потом понял, что переживать незачем. Нужно было просто использовать свой опыт, чтобы выбрать. Дальше – дело за Ильей.

Что касается критериев выбора: я посмотрел, кто из списка вратарей за последние 20 игр сделал меньше всего ошибок. Дальше смотрел на его поведение в течение игры, отсматривал видео. Плюс обходными путями узнавал про Илью информацию, ну и опирался на внутренние вратарские ощущения. Весь процесс занял около трeх недель – потом переговоры. Я понимаю, что Свинову будет непросто – он приходит из ФНЛ, я тоже так приходил. Здесь другие скорости. Но он третий вратарь, ему нужно создать конкуренцию. Для этого у него все есть.

О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке», – сказал Ребров.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела».
  • Клуб заплатил за него 20 млн рублей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Свинов Илья
Комментарии (11)
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oyabun
1643796446
Свинов, кстати, игру со Слованом очень неплохо отстоял. Совершил несколько сейвов и в целом выглядел уверенно. Если и дальше будет себя хорошо проявлять, то Максименко досвидания.
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ArReal
1643800903
О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке», – сказал Ребров. Ребров по ходу тупой как пробка!! =))
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Блямба
1643802357
Великий координатор..
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Axe111
1643805751
О Боже
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zigbert
1643806139
Не важно какая у него фамилия. Лишь бы улучшал свой уровень и как знать возможно будущий вратарь№1 в Спартаке.
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Вомбат
1644233169
А точно есть другие аргументы в пользу Свинова, кроме фамилии? Под Селиховым есть Максименко, способности которого трудно отрицать. Он может быть еще станет классным вратарем, если тренер вратарей у Спартака будет нормальный.
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