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    Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в интервью с Нобелем Арустамяном ответил на вопрос вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева о мотивации.

    – Мне всегда было интересно узнать, откуда вы черпаете свою мотивацию? Потому что играть на таком высоком уровне в 43-44 года не каждому голкиперу дано. Очень хочется узнать лично от вас, откуда вы это все берете.

    – Во-первых, спасибо Игорю. Он был и, по-моему, и сегодня остается великолепным вратарем. Я помню, когда говорил с Фабио Капелло, он мне сказал, что в России есть очень сильный вратарь. Мне важно сказать это, потому что он этого заслуживает.

    Что касается меня, то это вопрос, который задают многие: где мне удается доставать энергию. Иногда я не в силах ответить на этот вопрос. Когда я играю, то прежде всего не хочу облажаться. Вступает в дело сфера личной гордости. Для меня это очень важно. Хоть этого и не видно, но я очень гордый человек в том, что для меня принципиально.

    Вторая вещь. Когда я играю, то делаю это для себя самого, конечно, но я также играю и за своих товарищей по команде, и за клуб, и за его болельщиков. Чувствую, насколько люди верят и надеются на меня. И это большая ответственность. Мне не хочется разочаровывать их, я не хочу обманывать их ожидания.

    Когда я проигрывал важные матчи, честно говоря, лично мне было плевать. Меня лично это не сильно мучит, потому что я спортсмен и знаю: иногда ты побеждаешь, а иногда проигрываешь. Бывает, что соперник сильнее. Это надо принимать. Но мне всегда очень обидно за людей. И мне кажется, что это очень-очень важно.

    Я до сих продолжаю играть и считаю, что все еще играю хорошо, на по-настоящему высоком уровне. И знаю, что люди счастливы, когда я играю. Я вижу, что они чувствуют уверенность. И я не хочу разочаровывать их. Я знаю, что, пока я на поле, я буду показывать очень хорошую игру. Бывает мотивация, которая выходит за пределы только личного и футбольного измерения.

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    Источник: Sports.ru

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