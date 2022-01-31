«Аякс» арендовал у «Ювентуса» 19-летнего Ихаттарена

Полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен перешел в «Аякс».

Клубы согласовали аренду 19-летнего футболиста до 31 декабря 2022 года с опцией последующего выкупа.

В августе 2021 года «Ювентус» купил голландца у ПСВ за 1,9 миллиона евро.

Хавбек сразу же ушел в аренду в «Сампдорию», за которую так и не дебютировал.

Контракт Ихаттарена с туринским клубом рассчитан до 2025 года.

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