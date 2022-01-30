Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

Полиция Манчестера сообщила об аресте игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении. Его сегодня в этом преступлении обвинила девушка.

«Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается», – уточнили в полиции.

«МЮ» отстранил Гринвуда.

Девушка игрока помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где Гринвуд ее принуждает к сексу.

Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

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