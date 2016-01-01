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    Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

    Полиция Манчестера сообщила об аресте игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении. Его сегодня в этом преступлении обвинила девушка.

    «Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается», – уточнили в полиции.

    • «МЮ» отстранил Гринвуда.
    • Девушка игрока помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где Гринвуд ее принуждает к сексу.
    • Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ESPN

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +5961

      R_a_i_n 11 минут назад

      Азмунка в Германии тоже напишет заявление. В России бесполезно было)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      ARSteven89 23 минуты назад

      На 11й номер в МЮ порча наложена походу! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      pele1981 41 минуту назад

      Да на кол его - если это так и было!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3440

      tarasofka 50 минут назад

      в англии каждый второй футболист насильник, как в спартаке каждый первый - хряк)

      2
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      Рейтинг: +4394

      FENIX-SL 52 минуты назад

      а может быть это Редвуд?
      кто знает...

      0
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      Рейтинг: +165

      pele1981 > FENIX-SL 42 минуты назад

      Или как вариант Дедпул))

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      Рейтинг: +368

      GrizzlyD > FENIX-SL 20 минут назад

      или блэкВуд

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