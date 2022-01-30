Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки

Полиция Манчестера сообщила об аресте игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении. Его сегодня в этом преступлении обвинила девушка.
«Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается», – уточнили в полиции.
- «МЮ» отстранил Гринвуда.
- Девушка игрока помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где Гринвуд ее принуждает к сексу.
- Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха
Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном
Источник: ESPN