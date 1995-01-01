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    Ваноли: «Спартак» уже готовая команда»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после товарищеского матча против «Слована» (2:2) выразил мысль, что команда уже готова. При этом она упустила победу с 2:0.

    «Независимо от схемы, «Спартак» уже готовая команда, она уже была построена с определенными характеристиками.

    У нас всегда должен быть и план «Б». Для него нужен определенный концепт», – сказал Ваноли.

    • Ваноли принял «Спартак» в декабре.
    • Сейчас команда идет 9-й.
    • «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.

    Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13371

      житель СПб 5 минут назад

      Немного самоуверенные слова. Дай бы Бог! матч тренировочный не видел, но не рановаты ли выводы?

      0
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      Рейтинг: +12613

      NewLife 18 минут назад

      Что, ГТО сдали ?

      0
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