Ваноли: «Спартак» уже готовая команда»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после товарищеского матча против «Слована» (2:2) выразил мысль, что команда уже готова. При этом она упустила победу с 2:0.

«Независимо от схемы, «Спартак» уже готовая команда, она уже была построена с определенными характеристиками.

У нас всегда должен быть и план «Б». Для него нужен определенный концепт», – сказал Ваноли.

Ваноли принял «Спартак» в декабре.

Сейчас команда идет 9-й.

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