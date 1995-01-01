Ваноли: «Спартак» уже готовая команда»

Немного самоуверенные слова. Дай бы Бог! матч тренировочный не видел, но не рановаты ли выводы?
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после товарищеского матча против «Слована» (2:2) выразил мысль, что команда уже готова. При этом она упустила победу с 2:0.
«Независимо от схемы, «Спартак» уже готовая команда, она уже была построена с определенными характеристиками.
У нас всегда должен быть и план «Б». Для него нужен определенный концепт», – сказал Ваноли.
- Ваноли принял «Спартак» в декабре.
- Сейчас команда идет 9-й.
- «Спартак» проводит сбор в ОАЭ.
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