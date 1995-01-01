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    Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил итог товарищеского матча москвичей против словацкого «Слована» (2:2). Россияне вели в два мяча.

    «Ну что, обычный контрольный матч. Нету смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.

    Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это скорее будет похоже на футбол Доменико Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр.

    За сим, наверное, по этой игре всe. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Паоло Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше», – написал Калиниченко.

    • Ваноли принял «Спартак» в декабре.
    • При Тедеско «Спартак» занимал 2-е место в РПЛ.
    • Сейчас команда идет 9-й.

    Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

    Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20428

      JTherry 11 минут назад

      "результат мог бы быть другим", это точно... трио ЦЗ пока плохо взаимодействует, особенно, это было заметно, когда слева играл Гуца (привез гол), да и Айртон не удивил классной игрой, тоже косячил, как мог (и тоже привез гол)...

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      Рейтинг: +338

      Беспонтий 24 минуты назад

      главное чтобы была похожа на игру
      а не на светопредставление

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      Рейтинг: +12603

      NewLife 28 минут назад

      Что сказал ? Ничего)

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