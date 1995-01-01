Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

"результат мог бы быть другим", это точно... трио ЦЗ пока плохо взаимодействует, особенно, это было заметно, когда слева играл Гуца (привез гол), да и Айртон не удивил классной игрой, тоже косячил, как мог (и тоже привез гол)...
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил итог товарищеского матча москвичей против словацкого «Слована» (2:2). Россияне вели в два мяча.
«Ну что, обычный контрольный матч. Нету смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.
Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это скорее будет похоже на футбол Доменико Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр.
За сим, наверное, по этой игре всe. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Паоло Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше», – написал Калиниченко.
- Ваноли принял «Спартак» в декабре.
- При Тедеско «Спартак» занимал 2-е место в РПЛ.
- Сейчас команда идет 9-й.
Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»