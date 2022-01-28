Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил итог товарищеского матча москвичей против словацкого «Слована» (2:2). Россияне вели в два мяча.

«Ну что, обычный контрольный матч. Нету смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.

Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это скорее будет похоже на футбол Доменико Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр.

За сим, наверное, по этой игре всe. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Паоло Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше», – написал Калиниченко.

Ваноли принял «Спартак» в декабре.

При Тедеско «Спартак» занимал 2-е место в РПЛ.

Сейчас команда идет 9-й.

Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»