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  • Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

Калиниченко: «Игра «Спартака» при Ваноли будет похожа на футбол Тедеско»

28 января 2022, 19:50
9

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил итог товарищеского матча москвичей против словацкого «Слована» (2:2). Россияне вели в два мяча.

«Ну что, обычный контрольный матч. Нету смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.

Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это скорее будет похоже на футбол Доменико Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных игр.

За сим, наверное, по этой игре всe. Результат, как ни банально, вторичен. Но и он мог быть другим. Паоло Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше», – написал Калиниченко.

  • Ваноли принял «Спартак» в декабре.
  • При Тедеско «Спартак» занимал 2-е место в РПЛ.
  • Сейчас команда идет 9-й.

Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак РБ Лейпциг Калиниченко Максим Тедеско Доменико Ваноли Паоло
Комментарии (9)
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NewLife
1643389090
Что сказал ? Ничего)
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Беспонтий
1643389309
главное чтобы была похожа на игру а не на светопредставление
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JTherry
1643390084
"результат мог бы быть другим", это точно... трио ЦЗ пока плохо взаимодействует, особенно, это было заметно, когда слева играл Гуца (привез гол), да и Айртон не удивил классной игрой, тоже косячил, как мог (и тоже привез гол)...
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Hektor 84
1643392419
Естественно! Ваноли ведь работал в штабе Антонио Конте. А Тедеско поклонник Конте и его расстановки.
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R_a_i_n
1643392815
Не самый плохой вариант.
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Форвард 79
1643394713
Дальше видно будет
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serglider
1643395214
У меня при словосочетании "футбол при Тедеско", ассоциация следующая: В начале матча Спартак пропускает 1-2 мяча и героически вытягивает матч на победу/ничью или отгребает 3-4 мяча в свои ворота и бросает играть вообще))) Игра в защите при Тедеско, было самое слабое место Спартака.
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BRO_football
1643404935
Главное, чтобы игра Спартака при Ваноли была похожа на футбол. А уж на футбол Тедеско или кого-то ещё, это неважно.
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DOCTOR PENALTY
1643405453
А какой он футбол Тедеско? Ты сам-то его понимал? Тедеско говорил, что существует больше 360 вариантов игры, тебе, Калина, какой вариант нравился?
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