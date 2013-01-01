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    Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко выступил против введения системы Fan ID.

    «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всe это, ей богу, и грустно…

    Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдeт, и, соответственно, перепись их не коснeтся. Ну а трибуны опустеют минимум на половину.

    И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещe не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа», – написал Калиниченко в телеграме.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

    Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13227

      Cleaner 16 минут назад

      Что то я не припомню, чтобы группировки театралов на спектакле кресла выламывали, друг другу морды били и файеры жгли...

      1
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      Рейтинг: +13227

      Cleaner 18 минут назад

      Калиниченко. Из Спартака. Про Fan ID вещает? Ржу ни могу...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10111

      ivany4 23 минуты назад

      Потому что в театр, кино, продуктовый быдло не ходит.
      А если ходят, то так глубоко прячут свою быдловатость, что нужно с собаками искать.
      Кто-нибудь внятно объяснит, в чем страх перед этим Fan ID?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5776

      Добрый Бобер 36 минут назад

      Не НаДо Им ПоДсКаЗыВаТь!!!

      0
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      Рейтинг: +735

      вальтер79 1 час назад

      молодчина хорошо сказал))))))))

      0
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      Рейтинг: +380

      КаДеС 1 час назад

      Пытались уже сделать эти ID. QR назывался

      1
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      Рейтинг: +24224

      vladimir-7 1 час назад

      Когда муж уезжает в командировку, то хорошо бы знать, какой ID к
      ней приходит, поэтому надо поголовно сделать в России любовник- ID.

      2
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      Рейтинг: +6310

      BarStep 2 часа назад

      Потому что ты футболист Макс..

      А у футболистов мозги отсутствуют..
      (общепризнанный факт)

      Валера и чабан не дадут соврать..

      2
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      Рейтинг: +150

      pele1981 2 часа назад

      Подожди немножко и все это будет!)))

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      Рейтинг: +57134

      portero 2 часа назад

      Дошутишься введут в сортир .уй войди и жрать не дадим...

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