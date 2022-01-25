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  • Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

25 января 2022, 08:27
16

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко выступил против введения системы Fan ID.

«А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всe это, ей богу, и грустно…

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдeт, и, соответственно, перепись их не коснeтся. Ну а трибуны опустеют минимум на половину.

И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещe не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа», – написал Калиниченко в телеграме.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

Источник: телеграм-канал Максима Калиниченко
Россия. Премьер-лига Калиниченко Максим
Комментарии (16)
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3meeeD
1643088611
Для всего остального есть qr код
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Schicko_008
1643089453
А чего все не довольны? Норм же тема
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BarStep
1643090251
Потому что ты футболист Макс.. А у футболистов мозги отсутствуют.. (общепризнанный факт) Валера и чабан не дадут соврать..
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vladimir-7
1643094132
Когда муж уезжает в командировку, то хорошо бы знать, какой ID к ней приходит, поэтому надо поголовно сделать в России любовник- ID.
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КаДеС
1643095395
Пытались уже сделать эти ID. QR назывался
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Добрый Бобер
1643098284
Не НаДо Им ПоДсКаЗыВаТь!!!
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ivany4
1643099082
Потому что в театр, кино, продуктовый быдло не ходит. А если ходят, то так глубоко прячут свою быдловатость, что нужно с собаками искать. Кто-нибудь внятно объяснит, в чем страх перед этим Fan ID?
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NewLife
1643105133
Вопрос о фан айди, как лакмусовая бумажка, обозначил местных болельщиков в погонах или просто на довольствии. Им раздали методички, и они, как под копирку, пишут одну и ту же .уйню про каких-то хулиганов.
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Paladius
1643108019
Фан айди отлично показал себя во время ЧМ2018 и Евро 2020. Никаких проблем не было. Все было культурно на трибунах и можно было не боясь сходить с детьми. Мне кажется панику сеят только люди с неадекватным поведением. Если ты законопослушный гражданин и нормально смотриш футбол, а не выламываешь кресла и бросаешь фаеры, то бояться точно нечего!
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Январь 59
1643108781
Что то я не помню случаев что бы в театрах жгли файеры и кидали их на сцену, что бы в зале вывешивали банер типа Главный режисер-321. Чтобы кричалка в зале театра была:"Главный режиссёр птнх". Видимо и самому Калиниченко нужно пройти тест на получение карты Фан АйДи.
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