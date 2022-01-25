Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Продуктовый ID?»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко выступил против введения системы Fan ID.

«А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всe это, ей богу, и грустно…

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдeт, и, соответственно, перепись их не коснeтся. Ну а трибуны опустеют минимум на половину.

И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещe не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа», – написал Калиниченко в телеграме.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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