Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Бойкотировать матчи своей любимой команды, команды, которая нуждается в поддержке, наверное, неправильно. Закон принят, никто его не отменит. Мы обязаны исполнять законы РФ.

Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна – обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах. Пять минут своего времени потратить, чтобы зарегистрироваться, получить допуск Fan ID и купить себе билет. Вообще ничего сложного нет.

К сожалению, тема раздута, надо спокойнее отнестись к этому. Времена сейчас непростые: пандемия, международная обстановка сложная, внутри есть свои проблемы. Дополнительные меры безопасности точно не помешают.

Фанатское движение – одна история, а есть движение болельщиков – люди, которые ходят с семьями, детьми, жeнами. Они с уважением отнеслись к этой ситуации. Чтобы не было эксцессов, когда часами сидели болельщики, были задержания. Надо пресекать это до», – сказал Свищeв.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

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