Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

    «Бойкотировать матчи своей любимой команды, команды, которая нуждается в поддержке, наверное, неправильно. Закон принят, никто его не отменит. Мы обязаны исполнять законы РФ.

    Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна – обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах. Пять минут своего времени потратить, чтобы зарегистрироваться, получить допуск Fan ID и купить себе билет. Вообще ничего сложного нет.

    К сожалению, тема раздута, надо спокойнее отнестись к этому. Времена сейчас непростые: пандемия, международная обстановка сложная, внутри есть свои проблемы. Дополнительные меры безопасности точно не помешают.

    Фанатское движение – одна история, а есть движение болельщиков – люди, которые ходят с семьями, детьми, жeнами. Они с уважением отнеслись к этой ситуации. Чтобы не было эксцессов, когда часами сидели болельщики, были задержания. Надо пресекать это до», – сказал Свищeв.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15790

      Garrincha58 4 часа назад

      мля задолбали этими трудными временами у вас то депутаты какие трудности??? живёте как сыр в масле без забот только пургу гоните и давно понятно по чьей указке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +866

      Artemka444 4 часа назад

      какие интересно меры безопасности обеспечит эти фан айди??
      Орать меньше будут что ли или фаеры жечь!!!!
      Полный маразм придумали!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      jet andy 4 часа назад

      Проблемы с фанатами в этой стране нет, зато есть другая проблема - жадные и нечестные люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22956

      bset 5 часов назад

      А лишают по своему личному усмотрению фан айди у неугодных ещё быстрее. 20 лет "стабильности" привели к непростым временам. Удивительно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zlatan2718 5 часов назад

      и ещё нет времени на раскачку..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > Zlatan2718 5 часов назад

      нужен рывок)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 2 часа назад

      Еще чуть-чуть напрячься и " встанем с колен " ))) , но ... надо потерпеть .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1946

      Niko 5 часов назад

      он так ничего и не понял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Врундель 6 часов назад

      У потерпеть чуть-чуть нужно?или там лодку не раскачивать?а то не все фразы прозвучали

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Врундель 5 часов назад

      Не трогай! Это на Новый год!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22956

      bset > Врундель 5 часов назад

      Попрошу отнестись к этому с пониманием

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6894

      владимир миронов 6 часов назад

      В отношении исполнения законов: начинать надо с себя.Превратили себя в касту неприкасаемых,вседозволенность на первом месте,народ для вас--быдло.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27979

      silver29 6 часов назад

      Времена не простые, а все чиновники как мухи на навоз прут, никого не выгонишь.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > silver29 6 часов назад

      Чиновники - это мухи, слетающиеся на мёд!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4206

      neim 6 часов назад

      Да и в простые времена, исполнять законы тоже не помешает, причем всем, не зависимо от статуса и положения в обществе.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15790

      Garrincha58 > neim 4 часа назад

      вот таких надо в депутаты

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru