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  • Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

24 января 2022, 14:43
30

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Бойкотировать матчи своей любимой команды, команды, которая нуждается в поддержке, наверное, неправильно. Закон принят, никто его не отменит. Мы обязаны исполнять законы РФ.

Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна – обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах. Пять минут своего времени потратить, чтобы зарегистрироваться, получить допуск Fan ID и купить себе билет. Вообще ничего сложного нет.

К сожалению, тема раздута, надо спокойнее отнестись к этому. Времена сейчас непростые: пандемия, международная обстановка сложная, внутри есть свои проблемы. Дополнительные меры безопасности точно не помешают.

Фанатское движение – одна история, а есть движение болельщиков – люди, которые ходят с семьями, детьми, жeнами. Они с уважением отнеслись к этой ситуации. Чтобы не было эксцессов, когда часами сидели болельщики, были задержания. Надо пресекать это до», – сказал Свищeв.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (30)
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Fusballer
1643025043
А когда они были простыми?
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R_a_i_n
1643025506
Как я люблю эти слова!!! Времена сейчас не простые, вы должны понимать!!!
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portero
1643026324
Да арестуйте всех кто против за сопротивление властям, так понимаю скоро автоспуск на стволах будет, не согласен приговор на месте...
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Plyash
1643026947
А Свищев ведёт статистику,сколько депутатов Гос.думы свято "исполняют законы РФ",за что и отбывают сроки на Колыме?
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vladimir-7
1643026980
По закону, вы вся власть, не должны воровать, брать и давать взятки, а власть в России с самого верха и до самого низа, погрязла в коррупции, вот и выполняйте эти законы в первую очередь, а уж потом нам людям напоминайте о законах.
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Vitaga
1643027360
если сами депутаты законы не соблюдают и каждый день в открытую по ящику вся страна это видит - как могут они требовать или даже говорить о законе?
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владимир миронов
1643029578
В отношении исполнения законов: начинать надо с себя.Превратили себя в касту неприкасаемых,вседозволенность на первом месте,народ для вас--быдло.
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AtticusFinch1
1643029822
У потерпеть чуть-чуть нужно?или там лодку не раскачивать?а то не все фразы прозвучали
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Zlatan2718
1643030250
и ещё нет времени на раскачку..
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Garrincha58
1643035427
мля задолбали этими трудными временами у вас то депутаты какие трудности??? живёте как сыр в масле без забот только пургу гоните и давно понятно по чьей указке
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