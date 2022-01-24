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    Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении фанатских объединений «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи своих команд из-за скорого введения на стадионах системы Fan ID.

    «Смысла в решении фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи нет никакого, абсолютно. Все эти бойкоты, заявления и предложения надо было вносить в стадии обсуждения закона, обращаться в Госдуму, РФС, РПЛ и так далее.

    Сейчас закон принят – никакие заявления и аргументы работать не будут. Закон принят по инициативе РФС, РПЛ и Минспорта, поэтому никто его отменять не будет. Надо просто-напросто как законопослушным гражданам исполнять закон.

    Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион, что делать. Но какие вы тогда болельщики, если не будете ходить на матчи? Закон суров, но справедлив – я тоже был не согласен с ним, но он вышел, поэтому я буду подчиняться тому, что уже принято.

    Думаю, больше никто не будет поддерживать эту инициативу с бойкотом: чумовых людей немного, даже среди болельщиков. В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного.

    На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет», – сказал Колосков.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5436

      GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      Я целиком и полностью поддерживаю ребят в их стремлении к справедливости, если человек потратил деньги и купил билет или абонемент на футбол, он не обязан приобретать какой то непонятный паспорт болельщика.

      Конечно же в современных реалиях России, учитывая насколько истеблишмент боится фанатского правого крыла, нет ничего удивительного в подобных искусственных ограничениях. Но я верю, что настанет время, когда человек в России сможет свободно купить билет, и пойти на матч любимой команды.

      0
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      Рейтинг: +57073

      portero 3 минуты назад

      Как бы чиновников нам сократить во всех областях, а то даже у полицаев одни генералы да полковники, а работать некому...
      Все беды от наглых чинуш у власти, но хер они ее отдадут, лучше всех "уберут" как болельщиков...

      1
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      Рейтинг: +1868

      spam2009 5 минут назад

      всем насрать на бойкоты, в том числе и клубам, потому что они не живут за счет билетов, все живут за счет кормушки. У кого-то там икра, у кого-то отруби, но с голоду почти никто не дохнет. Фанатские и зрительские копейки никому не нужны

      0
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      Рейтинг: +147

      pele1981 8 минут назад

      А можно вообще в футбол не играть, тогда и столкновений никаких не будет!)))) Хотя они и так не играют, а мучаются на поле)))

      2
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      Рейтинг: +10101

      ivany4 10 минут назад

      На сегодняшний день рассуждения Колоскова правильные.
      Вот только где ты был когда закон готовился? Где твои призывы к фанатам по обсуждению готовящегося закона?

      0
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      Рейтинг: +8791

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Колосов -наглый не далекого ума тип ,разваливший сначала Наш хоккей- а потом и футбол ! Единственный плюс этого чувака , то , что не воровал !

      0
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      Рейтинг: +22938

      bset 18 минут назад

      Почетный президент РФС: "Мы играем для себя, а не для болельщиков"

      Ну все, закрывайте российский футбол. Матч ТВ переименовывайте в Боевик ТВ.

      4
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      Рейтинг: +813

      Юрэс 19 минут назад

      ФФФУТБОЛ для СТАВОК
      БОЛЕЛЬЩИКИ пошли на Х.......Й
      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА СПОРТА

      0
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      Рейтинг: +13762

      Hektor 84 23 минуты назад

      Тогда искорените бюджетные клубы, которые сосут бюджеты регионов или научите клубы зарабатывать и играйте хоть с болелам хоть без них но на свои заработанные. А не так что футбол за счет народа и зарплаты миллионные.

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      Рейтинг: +13762

      Hektor 84 26 минут назад

      Ну да футбол в России же не для болел, а для отмыва бабла! В пандемию играли без них и сейчас поиграем. Колосков стал владельцем клуба? Что так легко рассуждает на эту тему.

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