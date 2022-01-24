Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении фанатских объединений «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи своих команд из-за скорого введения на стадионах системы Fan ID.

«Смысла в решении фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи нет никакого, абсолютно. Все эти бойкоты, заявления и предложения надо было вносить в стадии обсуждения закона, обращаться в Госдуму, РФС, РПЛ и так далее.

Сейчас закон принят – никакие заявления и аргументы работать не будут. Закон принят по инициативе РФС, РПЛ и Минспорта, поэтому никто его отменять не будет. Надо просто-напросто как законопослушным гражданам исполнять закон.

Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион, что делать. Но какие вы тогда болельщики, если не будете ходить на матчи? Закон суров, но справедлив – я тоже был не согласен с ним, но он вышел, поэтому я буду подчиняться тому, что уже принято.

Думаю, больше никто не будет поддерживать эту инициативу с бойкотом: чумовых людей немного, даже среди болельщиков. В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного.

На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет», – сказал Колосков.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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