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  • Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

Колосков – о бойкоте фанатов «Спартака» и «Ростова» из-за Fan ID: «В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного»

24 января 2022, 12:40
60

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении фанатских объединений «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи своих команд из-за скорого введения на стадионах системы Fan ID.

«Смысла в решении фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи нет никакого, абсолютно. Все эти бойкоты, заявления и предложения надо было вносить в стадии обсуждения закона, обращаться в Госдуму, РФС, РПЛ и так далее.

Сейчас закон принят – никакие заявления и аргументы работать не будут. Закон принят по инициативе РФС, РПЛ и Минспорта, поэтому никто его отменять не будет. Надо просто-напросто как законопослушным гражданам исполнять закон.

Если уж вы такие упертые, не ходите на стадион, что делать. Но какие вы тогда болельщики, если не будете ходить на матчи? Закон суров, но справедлив – я тоже был не согласен с ним, но он вышел, поэтому я буду подчиняться тому, что уже принято.

Думаю, больше никто не будет поддерживать эту инициативу с бойкотом: чумовых людей немного, даже среди болельщиков. В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного.

На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет», – сказал Колосков.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (60)
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Skull_Boy
1643017532
Да вы потом сами же плакать будете, а после и вовсе насильно людей заставлять идти на стадион через организации сверху, пройдено уже такое с Сибирью, когда те играли в РПЛ и в ФНЛ
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pele1981
1643019000
А можно вообще в футбол не играть, тогда и столкновений никаких не будет!)))) Хотя они и так не играют, а мучаются на поле)))
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portero
1643019293
Как бы чиновников нам сократить во всех областях, а то даже у полицаев одни генералы да полковники, а работать некому... Все беды от наглых чинуш у власти, но хер они ее отдадут, лучше всех "уберут" как болельщиков...
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GoldPlayFIFARus9
1643019336
Я целиком и полностью поддерживаю ребят в их стремлении к справедливости, если человек потратил деньги и купил билет или абонемент на футбол, он не обязан приобретать какой то непонятный паспорт болельщика. Конечно же в современных реалиях России, учитывая насколько истеблишмент боится фанатского правого крыла, нет ничего удивительного в подобных искусственных ограничениях. Но я верю, что настанет время, когда человек в России сможет свободно купить билет, и пойти на матч любимой команды.
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Garrincha58
1643019905
маразматические выводы и этот человек когда то был Президентом РФС, а спрашивается для кого футбол господин не почётный президент????
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NewLife
1643023658
А кто дал право местным гос троллям отменять презумпцию невиновности и зачислять в хулиганы сразу всех, кто против тотальной слежки, Колосков ?
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oyabun
1643025721
Самое главное забыли - для кого тогда футбол, если болельщики на стадионах и не нужны?
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Аид666
1643029359
так и играйте где-нибудь во дворах без спонсоров и бюджета...
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Plyash
1643033490
Колосок ещё из СССР, "непотопляемый" футбольный и партийный функционер с огромным опытом оболванивания и отмывания.И преемника после себя оставил достойного - Виталия Мутко,соратника по всему вышеперечисленному.Что же нам ждать от них,они плавно из СССР перетекли в РФ и опять,как сказал когда-то Чапаев - впереди,на лихом коне!!!
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Vitaga
1643035994
колосков как чиновник старой коммунистической школы... еще при СССР говорил спасибо партии за достижения советского футбола. футбол для них-чиновников а не для людей народа. подумаешь поиграем без болельщиков - по хрену на них.
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