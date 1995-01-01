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    Крицюк не полетел с «Зенитом» на сбор из-за последствий коронавируса

    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк объяснил свое отсутствие в составе команды на второй зимний тренировочный сбор.

    «Остаемся зимовать. Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенeс в начале января.

    Желаю «Зениту» качественно подготовиться ко второй части сезона. Скоро увидимся», – написал футболист в инстаграме.

    • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре из «Жил Висенте».
    • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
    • Голкипер не играет со 2 ноября, поскольку восстанавливается после артроскопии правого коленного сустава.

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    Источник: инстаграм Станислава Крицюка

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