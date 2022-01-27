Жена Карпина: «Валерий в «Зените» – это нереально. Скорее ему «ПСЖ» предложит»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, не верит, что ее муж однажды возглавит «Зенит».
– Твой любимый город в России – Санкт-Петербург?
– Да.
– Ростов на Петербург поменяла бы при предложении Валерию Георгиевичу возглавить «Зенит»? Или такого априори не может быть?
– Слушай, в «Зенит», мне кажется, это нереально. Скорее ему там, не знаю, предложит «ПСЖ», чем «Зенит». По понятным причинам.
Да, Ростов полюбила, но в Питер уехала бы, потому что это мой любимый город в России. Хотя я очень люблю Ростов.
Ростов или Москва? Ростов. Ростов или Питер? Питер. Вот так.
- Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».
- В июле прошлого года он возглавил сборную России.
Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку
У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок
Источник: ютуб-канал «Betsafe Прибалтика»