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    Жена Карпина: «Валерий в «Зените» – это нереально. Скорее ему «ПСЖ» предложит»

    Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, не верит, что ее муж однажды возглавит «Зенит».

    – Твой любимый город в России – Санкт-Петербург?

    – Да.

    – Ростов на Петербург поменяла бы при предложении Валерию Георгиевичу возглавить «Зенит»? Или такого априори не может быть?

    – Слушай, в «Зенит», мне кажется, это нереально. Скорее ему там, не знаю, предложит «ПСЖ», чем «Зенит». По понятным причинам.

    Да, Ростов полюбила, но в Питер уехала бы, потому что это мой любимый город в России. Хотя я очень люблю Ростов.

    Ростов или Москва? Ростов. Ростов или Питер? Питер. Вот так.

    • Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».
    • В июле прошлого года он возглавил сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Betsafe Прибалтика»

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