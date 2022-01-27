Жена Карпина: «Валерий в «Зените» – это нереально. Скорее ему «ПСЖ» предложит»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, не верит, что ее муж однажды возглавит «Зенит».

– Твой любимый город в России – Санкт-Петербург?

– Да.

– Ростов на Петербург поменяла бы при предложении Валерию Георгиевичу возглавить «Зенит»? Или такого априори не может быть?

– Слушай, в «Зенит», мне кажется, это нереально. Скорее ему там, не знаю, предложит «ПСЖ», чем «Зенит». По понятным причинам.

Да, Ростов полюбила, но в Питер уехала бы, потому что это мой любимый город в России. Хотя я очень люблю Ростов.

Ростов или Москва? Ростов. Ростов или Питер? Питер. Вот так.

Карпин в разное время был игроком, тренером и гендиректором «Спартака».

В июле прошлого года он возглавил сборную России.

Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна