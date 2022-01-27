Алберто перейдет в «Зенит» зимой (Sport24)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перейдет в «Зенит» уже зимой.
По информации Sport24, бразильский клуб согласился отпустить 20-летнего форварда в это трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита».
- По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатит за Алберто 17 миллионов евро плюс бонусы.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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Источник: Sport24