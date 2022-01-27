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    Алберто перейдет в «Зенит» зимой (Sport24)

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перейдет в «Зенит» уже зимой.

    По информации Sport24, бразильский клуб согласился отпустить 20-летнего форварда в это трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита».

    • По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатит за Алберто 17 миллионов евро плюс бонусы.
    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    «Зенит» разрешит Азмуну перейти в «Байер» зимой, если подпишет Алберто. Семак считает, что иранец потерял мотивацию (Kicker)

    «Интернасьонал» подтвердил скорый уход Алберто. Его хочет купить «Зенит»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +103

      Дубина 1 час назад

      У Абелардо глазяки загорелись от бомжарской зарплаты))
      Дзюба ждет в раздевалке уже)))

      0
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      Рейтинг: +5738

      Semenycch 1 час назад

      В СМИ много лжи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4399

      Блямба 1 час назад

      Значит туркменский алабай сначала пойдёт на органы,а потом уже(что останется)
      поедет в Германию...

      3
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      Рейтинг: +3411

      tarasofka 1 час назад

      малком - 24 года
      клаудиньо - 24
      вендел - 24
      мостовой - 24
      алберто - вообще 20

      на ближайшие 5 лет вопрос с атакующей линией закрыт. хотя челси может увести клаудиньо за большие бабки, тогда придётся искать адекватную замену.

      6
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      Рейтинг: +4399

      Блямба > tarasofka 1 час назад

      С возвращением!)
      Железная воля.
      Ни гу-гу о гы-гы-гы.))

      3
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      Рейтинг: +103

      Дубина > tarasofka 1 час назад

      Ты чи бредишь еще после праздников?

      0
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      Рейтинг: +2666

      Валерий2705 > tarasofka 1 час назад

      При всей симпатии к Клаудинью, до Челси ему пока как до луны, кто там за него большие бабки отвалит? Под впечатлением от игры с Челси что ли до сих пор?

      1
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      Рейтинг: +5697

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Наиграть его к Бетису уже не успеть, но... Выбора иранец не оставил.

      4
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