Алберто перейдет в «Зенит» зимой (Sport24)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перейдет в «Зенит» уже зимой.

По информации Sport24, бразильский клуб согласился отпустить 20-летнего форварда в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита».

По информации «Матч ТВ», «Зенит» заплатит за Алберто 17 миллионов евро плюс бонусы.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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