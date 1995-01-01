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    Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о старом конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    «Ну, насколько я знаю, «Зенит» размещался в гостинице, а Карпин находился, видимо, у кого-то в офисе там.

    Он вышел, а, учитывая то, что Дзюба постоянно рассказывал, что у них с Карпиным не сложилось, Карпин в него не верил, как в футболиста, говорит: «Че ты там всем рассказываешь?», таким тоном.

    У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», – сказал Ловчев.

    • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
    • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
    • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

    Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

    Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb 1 минуту назад

      Уже бы по-мужски поговорили и всё.

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      Рейтинг: +57180

      portero 28 минут назад

      Нормально все, морды целы, похамить оба горазды. Так сказать мотивировали друг друга!!!
      Ну пусть дерзают, Карпин мозг включает и делает свою работу(а не расходует силы на слухи) Дзюба уже похудел, может решил тоже свою высокую зарплату обосновать, но думаю надолго его не хватит, а запросы явно завышенные....

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      Рейтинг: +821

      Vitaga 28 минут назад

      будем честными - за Карпиным есть такое - обозвать игроков кривоногими неумехами - запросто.не со зла - не с целью оскорбить - это типа прикола у него. это норма у Карпина. то есть отношение старшего или начальника к младшим или подчиненным. кого то это заденет а кто то пропустит. в целом у каждого тренера свой подход. по моему всё равно так вести себя нельзя. но это его дело

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      Рейтинг: +2231

      petrucho-spb > Vitaga 2 минуты назад

      Советское отношение к подчинённым, ученикам. Не его это дело, а его проблема.

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      Рейтинг: +4460

      алдан2014 31 минуту назад

      Да же не знаю верить ли Ловчеву,тот ещё сплетник. И вообще давно пора завязывать обсуждать по новой давний конфликт. Думаю Карпин не враг себе,что бы держать в команде мину замедленного действия. А рано или поздно Дзюба начнет выделываться,это человек такой. Не хочу обсуждать все его незаурядные способности

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