Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о старом конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Ну, насколько я знаю, «Зенит» размещался в гостинице, а Карпин находился, видимо, у кого-то в офисе там.

Он вышел, а, учитывая то, что Дзюба постоянно рассказывал, что у них с Карпиным не сложилось, Карпин в него не верил, как в футболиста, говорит: «Че ты там всем рассказываешь?», таким тоном.

У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», – сказал Ловчев.

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.

Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

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Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»