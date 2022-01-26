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  • Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

Ловчев: «Карпин сказал Дзюбе: «Че ты там всем рассказываешь?» У них была чуть ли не драка»

26 января 2022, 13:46
20

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о старом конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Ну, насколько я знаю, «Зенит» размещался в гостинице, а Карпин находился, видимо, у кого-то в офисе там.

Он вышел, а, учитывая то, что Дзюба постоянно рассказывал, что у них с Карпиным не сложилось, Карпин в него не верил, как в футболиста, говорит: «Че ты там всем рассказываешь?», таким тоном.

У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», – сказал Ловчев.

  • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
  • Дзюба в последний раз играл за сборную летом 2021 года.
  • Тогда команду возглавлял Станислав Черчесов.

Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (20)
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алдан2014
1643194783
Да же не знаю верить ли Ловчеву,тот ещё сплетник. И вообще давно пора завязывать обсуждать по новой давний конфликт. Думаю Карпин не враг себе,что бы держать в команде мину замедленного действия. А рано или поздно Дзюба начнет выделываться,это человек такой. Не хочу обсуждать все его незаурядные способности
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Vitaga
1643194912
будем честными - за Карпиным есть такое - обозвать игроков кривоногими неумехами - запросто.не со зла - не с целью оскорбить - это типа прикола у него. это норма у Карпина. то есть отношение старшего или начальника к младшим или подчиненным. кого то это заденет а кто то пропустит. в целом у каждого тренера свой подход. по моему всё равно так вести себя нельзя. но это его дело
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portero
1643194949
Нормально все, морды целы, похамить оба горазды. Так сказать мотивировали друг друга!!! Ну пусть дерзают, Карпин мозг включает и делает свою работу(а не расходует силы на слухи) Дзюба уже похудел, может решил тоже свою высокую зарплату обосновать, но думаю надолго его не хватит, а запросы явно завышенные....
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petrucho-spb
1643196531
Уже бы по-мужски поговорили и всё.
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NewLife
1643197806
Карпин - зюба)) Скоро и тот и другой станут историей, и о них даже Ловчев забудет.
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серега кашин
1643203597
Ловчев хуже старой бабки везде залезает, даже где и не нужен
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Hektor 84
1643214492
Не сомневаюсь Валера отправил бы эту писдаболку и дрочуна в нокаут)))
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Урия Гип
1643248590
Карпин в сборной это беда.
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Mariner
1643439107
Жалко драки не было. Вся страна была бы рада увидеть сине-чёрную морду пуделя )))
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