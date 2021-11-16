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  • Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

16 ноября 2021, 00:26
14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Вы говорили, важны лидерские качества. Они есть у Дзюбы. Они могут его вернуть в сборную России, потому что таких игроков не хватает?

– Его может вернуть в сборную игра.

– Только игра? Только голы?

– Да. Если лидерские качества у него есть...

– Считаем, что есть.

– Есть, есть. Но если он не будет играть...

– Сложилось впечатление, что вы изначально не хотели видеть Дзюбу в составе и создавали такой психологический фон, чтобы он сделал такое заявление. Оно сложилось по маленьким нюансам, оговоркам, по тому, что вы говорили в микст-зонах после матча. Допустим, слова про клоуна. По другим вашим репликам.

– Если бы я не хотел видеть его изначально – я бы просто с ним пообщался, съездил бы к нему в Питер и все. И ни в каком списке его бы близко не было, как не было на сентябрьские матчи.

– Но сейчас с точки зрения пиара у вас идеальная ситуация с Дзюбой. Он отказался – народный гнев направлен на него. А если бы его отрезали вы, ситуация была бы противоположной – потому что Карпин не позвал героя ЧМ, лидера сборной. Вам было бы пофиг, если бы вы проиграли в имидже, не взяв его в сборную?

– Да, естественно. А я что-то там выиграл?

– В этой ситуации в том, что Дзюбы нет в сборной, многие проблему видят в нем самом.

– Ну хорошо. Но еще раз рассказываю, как все было. Я включил его в расширенный список и позвонил ему, чтобы пригласить уже в финальный список. Я спросил: «Ты готов приехать?». Я позвонил ему для подтверждения.

Вот если б потом я не включил в основной список, он мог бы сказать так: «Георгич мне позвонил, я ему сказал, что готов, а он меня не включил». Тогда могли бы быть вопросы. Но он сказал, что не готов. Что надо набирать форму.

– Многих удивило, что после одного светского мероприятия какая-то блогерша дала цитату в газету, мол вы сказали: «У меня с Дзюбой конфликт».

– Был. Был конфликт – да. Вот именно! Понимаете, там так подано. Вопрос был: «А у вас был конфликт с Дзюбой?». Да, был. «А кто на данный момент лучший нападающий?». Я говорю: «Смолов. На данный момент, в сентябре, Смолов». В итоге «Кто лучший нападающий? – Смолов». А вопрос был про данный момент.

– На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?

– Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

– Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, – а Дзюба в какой-то степени нужный – заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше – и тогда получишь от него побольше...

– А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?

– Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.

– А на чемпионате Европы?

– Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.

– Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.

– А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?

– Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет».

Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову – не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».

При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (14)
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житель СПб
1637014115
Бедный Валера, жалко мне его... Вынужден оправдываться. Не стоило! Надо было стоять на своем. А журналисты - раскручивают, умело... Конфликт не скрыть.
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Persona_non_Grata
1637014895
Да неее , Валера , ну ты не прав - позвонил ... Надо было умалять , упрашивать , обхаживать . Тебе даже журналист уже прямым текстом говорит - нашу ЗВЕЗДЕНЬ надо холить и лелеять , вот тогда он может снизойдет до того что бы осчастливить сборную свои присутствием ))
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Блямба
1637036192
Ваши отношения-тонкая материя. Что в Катар поедем больше не поверю я. И проблемы ваши( в наши ожиданиях) отбивают напрочь последние мечтания..
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portero
1637039437
Причем тут Дзюба??? подфартило еще со словаками , при днищенской игре... Ну а с Хорватией такого фарта не было, отбиться не смогли, ну не шмог Валера угадать с игроками, он кушать их заставлял правильно, диета и физподготовка одним днем в сборной не делаются, тут в клубах надо работать... А по характеру похожи , один только уже поумнел чуток в силу возраста...
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Fusballer
1637043609
Карпин выполнил свою главную задачу, ради которой его назначили - отцепил Дзюбу от сборной! Сами питерские ссыкуны не смогли этого сделать. Слишком поздно поняли, какого монстра создали, искусственно сделав его лучшим игроком в истории. От одного матча с Тамбовом, в котором игроки соперника разбегались от Дзюбы в разные стороны, становится стыдно.
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paracetamol
1637044920
Набрал Валера по-привычке своих свиней, что Зениту 1-7 влетают. И что от них ждать? С Хорватами один Караваев из Зенита играл и был лучшим. А с Кипром пятеро играли и 4 гола забили из 6. Дурак ты Валера. Не чемпионская у тебя команда, автобус с Хорватией был.
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polt
1637047752
В отношении Дзюбы Карпин дурака включает, не будет Дзюбы при нем в сборной.
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Bozigit
1637073727
Да уже надоели оба. Если бы Дзюба играл в последней игре, могли спасти ничью. Это факт
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zlobny_zenitos
1637074611
Как показало небезызвестное видео...как раз у Зюбы есть то, чего В.Г. считал в душевой (у кого 2, у кого 1, у кого 1,5) :):):):) Может быть Зюба и не самый лучший нападающий, но главное, чего у него не отнять, он характерный, упертый... Может и помогло бы с Хорватами. Но история не терпит "если бы". Что было то было. А вот в стыках тяжко будет... там набор команд такой, что наша группа была лайт вообще по ощущениям))))
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paracetamol
1637094793
Вроде бы Лера собралась смотаться со сборной? Вот было бы хорошо!
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