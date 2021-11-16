Карпин: «Откуда у меня конфликт с Дзюбой, если я с ним не общаюсь?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Вы говорили, важны лидерские качества. Они есть у Дзюбы. Они могут его вернуть в сборную России, потому что таких игроков не хватает?

– Его может вернуть в сборную игра.

– Только игра? Только голы?

– Да. Если лидерские качества у него есть...

– Считаем, что есть.

– Есть, есть. Но если он не будет играть...

– Сложилось впечатление, что вы изначально не хотели видеть Дзюбу в составе и создавали такой психологический фон, чтобы он сделал такое заявление. Оно сложилось по маленьким нюансам, оговоркам, по тому, что вы говорили в микст-зонах после матча. Допустим, слова про клоуна. По другим вашим репликам.

– Если бы я не хотел видеть его изначально – я бы просто с ним пообщался, съездил бы к нему в Питер и все. И ни в каком списке его бы близко не было, как не было на сентябрьские матчи.

– Но сейчас с точки зрения пиара у вас идеальная ситуация с Дзюбой. Он отказался – народный гнев направлен на него. А если бы его отрезали вы, ситуация была бы противоположной – потому что Карпин не позвал героя ЧМ, лидера сборной. Вам было бы пофиг, если бы вы проиграли в имидже, не взяв его в сборную?

– Да, естественно. А я что-то там выиграл?

– В этой ситуации в том, что Дзюбы нет в сборной, многие проблему видят в нем самом.

– Ну хорошо. Но еще раз рассказываю, как все было. Я включил его в расширенный список и позвонил ему, чтобы пригласить уже в финальный список. Я спросил: «Ты готов приехать?». Я позвонил ему для подтверждения.

Вот если б потом я не включил в основной список, он мог бы сказать так: «Георгич мне позвонил, я ему сказал, что готов, а он меня не включил». Тогда могли бы быть вопросы. Но он сказал, что не готов. Что надо набирать форму.

– Многих удивило, что после одного светского мероприятия какая-то блогерша дала цитату в газету, мол вы сказали: «У меня с Дзюбой конфликт».

– Был. Был конфликт – да. Вот именно! Понимаете, там так подано. Вопрос был: «А у вас был конфликт с Дзюбой?». Да, был. «А кто на данный момент лучший нападающий?». Я говорю: «Смолов. На данный момент, в сентябре, Смолов». В итоге «Кто лучший нападающий? – Смолов». А вопрос был про данный момент.

– На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?

– Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

– Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, – а Дзюба в какой-то степени нужный – заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше – и тогда получишь от него побольше...

– А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?

– Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.

– А на чемпионате Европы?

– Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.

– Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.

– А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?

– Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет».

Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову – не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет».

При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.