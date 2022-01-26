Орлов – об Адамове: «Одно дело играть за «Урал», а другое – за команду, которая должна быть чемпионом»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника «Урала» Арсена Адамова в «Зенит».

– Хорошо, что Адамов перешел в «Зенит», клубу нужны молодые защитники, усиление. Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Правда, я сам его видел в деле мало, но у нас в заявочный список можно включать 25 человек. И потом, команду надо обновлять, должна быть ротация.

– Вы думаете, это усиление на перспективу, или его можно сразу пробовать вписать в стартовый состав?

– Надо посмотреть, как он тренируется, пока сложно сказать. Это работа Сергея Семака и его тренерского штаба. Я помню, что Адамова привлекали в сборную, повторюсь, о нем много пишут и говорят – тут такая же история, как с Сергеевым. Но тренеры тут должны следить и анализировать, в клубе для этого существует специальный отдел, который этим занимается. А я смотрю со стороны, на выходе, как они играют. Но одно дело играть за «Крылья Советов», как Сергеев, или за «Урал», как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В «Зените» совсем другие требования.

Сообщалось, что «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.

Он будет зарабатывать 72 миллиона рублей в год.

В этом сезоне Арсен забил 1 гол в 17 матчах РПЛ.

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