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    Орлов – об Адамове: «Одно дело играть за «Урал», а другое – за команду, которая должна быть чемпионом»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника «Урала» Арсена Адамова в «Зенит».

    – Хорошо, что Адамов перешел в «Зенит», клубу нужны молодые защитники, усиление. Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Правда, я сам его видел в деле мало, но у нас в заявочный список можно включать 25 человек. И потом, команду надо обновлять, должна быть ротация.

    – Вы думаете, это усиление на перспективу, или его можно сразу пробовать вписать в стартовый состав?

    – Надо посмотреть, как он тренируется, пока сложно сказать. Это работа Сергея Семака и его тренерского штаба. Я помню, что Адамова привлекали в сборную, повторюсь, о нем много пишут и говорят – тут такая же история, как с Сергеевым. Но тренеры тут должны следить и анализировать, в клубе для этого существует специальный отдел, который этим занимается. А я смотрю со стороны, на выходе, как они играют. Но одно дело играть за «Крылья Советов», как Сергеев, или за «Урал», как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В «Зените» совсем другие требования.

    • Сообщалось, что «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
    • Он будет зарабатывать 72 миллиона рублей в год.
    • В этом сезоне Арсен забил 1 гол в 17 матчах РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +57180

      portero 9 минут назад

      Вот и посмотрим может отберет правый фланг у нынешних мастеров...

      0
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      Рейтинг: +9850

      alp 20 минут назад

      рпл сейчас настолько слаба, что даже эти парни будут хорошим усилением для внутреннего чемпа.. для европы нужны игроки другого класса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5013

      Павелий 39 минут назад

      Она никому не должна. Чемпионом должа стать команда, которая на дистанции В ЧЕСТНОЙ борьбе покажет лучший результат.

      0
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      Рейтинг: +9850

      alp > Павелий 20 минут назад

      ооо, началось, мое любимое )))))

      0
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      Рейтинг: +13289

      Skull_Boy 2 часа назад

      Одно дело играть за Зенит, а другое дело трепать языком, как убогий лавочник с 5ю матчами за команду

      1
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      Рейтинг: +501

      111Hunter111 2 часа назад

      Не должна, а потому что чемпионство куплено.

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