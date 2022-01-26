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  • Орлов – об Адамове: «Одно дело играть за «Урал», а другое – за команду, которая должна быть чемпионом»

Орлов – об Адамове: «Одно дело играть за «Урал», а другое – за команду, которая должна быть чемпионом»

26 января 2022, 11:13
9

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника «Урала» Арсена Адамова в «Зенит».

– Хорошо, что Адамов перешел в «Зенит», клубу нужны молодые защитники, усиление. Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Правда, я сам его видел в деле мало, но у нас в заявочный список можно включать 25 человек. И потом, команду надо обновлять, должна быть ротация.

– Вы думаете, это усиление на перспективу, или его можно сразу пробовать вписать в стартовый состав?

– Надо посмотреть, как он тренируется, пока сложно сказать. Это работа Сергея Семака и его тренерского штаба. Я помню, что Адамова привлекали в сборную, повторюсь, о нем много пишут и говорят – тут такая же история, как с Сергеевым. Но тренеры тут должны следить и анализировать, в клубе для этого существует специальный отдел, который этим занимается. А я смотрю со стороны, на выходе, как они играют. Но одно дело играть за «Крылья Советов», как Сергеев, или за «Урал», как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В «Зените» совсем другие требования.

  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
  • Он будет зарабатывать 72 миллиона рублей в год.
  • В этом сезоне Арсен забил 1 гол в 17 матчах РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Адамов Арсен Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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111Hunter111
1643187004
Не должна, а потому что чемпионство куплено.
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Skull_Boy
1643188827
Одно дело играть за Зенит, а другое дело трепать языком, как убогий лавочник с 5ю матчами за команду
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Павелий
1643194093
Она никому не должна. Чемпионом должа стать команда, которая на дистанции В ЧЕСТНОЙ борьбе покажет лучший результат.
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alp
1643195206
рпл сейчас настолько слаба, что даже эти парни будут хорошим усилением для внутреннего чемпа.. для европы нужны игроки другого класса.
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portero
1643195864
Вот и посмотрим может отберет правый фланг у нынешних мастеров...
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Борисыч1
1643197110
Поправка, Гнидий: - Играть за команду, которая НЕ должна стать чемпионом.
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Axe111
1643206366
Не надо ей играть в лиге чемпионов фу....ПСЕВДО ЧЕМПИОНИШКА
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zigbert
1643219148
Сложности у Адамова в Зените могут возникнуть. Придется доказывать свое реноме. Многое будет зависеть от доверия Семака. А так защитник молодой, перспективный.
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