Адамов будет зарабатывать в «Зените» 72 миллиона рублей в год («СЭ»)

ну вот ещё одного молодого испортят деньги зачем ему с кем конкурировать прогрессировать тем более с лимитом всегда место будет даже со скамейки
Стала известна зарплата защитника Арсена Адамова после перехода из «Урала» в «Зенит».
По информации «СЭ», 22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).
- «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
- 22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.
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