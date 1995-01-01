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    Адамов будет зарабатывать в «Зените» 72 миллиона рублей в год («СЭ»)

    Стала известна зарплата защитника Арсена Адамова после перехода из «Урала» в «Зенит».

    По информации «СЭ», 22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

    • «Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.
    • 22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии16
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      Рейтинг: +15792

      Garrincha58 4 минуты назад

      ну вот ещё одного молодого испортят деньги зачем ему с кем конкурировать прогрессировать тем более с лимитом всегда место будет даже со скамейки

      0
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      Рейтинг: +10876

      BRO_football 15 минут назад

      Нормально, чё. Можно вообще травму на тренировке получить, полежать год в лазарете, а зарплата всё равно капать будет.

      0
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      Рейтинг: +9848

      alp 1 час назад

      не жирно совсем... по факту чуть больше 5 лямов в месяц на 2-3 года и с выходом на пенсию в 30-32 года... на что потом жить будет?

      0
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > alp 1 час назад

      В госдуму. А вообще 72 ляма поделить на 40 лет и потом на 12 месяцев - по 150 тысяч в месяц получается. Согласен, действительно копейки.

      1
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      Рейтинг: +9848

      alp > Fusballer 54 минуты назад

      дак ведь никаких гарантий, что парень в Зените останется...может год-два и все.. а в рпл вряд ли кто больше платить будет...

      0
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > alp 51 минуту назад

      Ни у кого нет гарантий. У простого работающего люда, при в разы меньших зарплатах, нет никаких гарантий, что работодатель не сократит их, или вообще не закроет лавочку. При том что у многих кредиты и прочее.

      0
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      Рейтинг: +406

      gunstilzit > alp 3 минуты назад

      Поинтересуйся кто у него дедушка.

      0
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      Рейтинг: +135

      Аден 1 час назад

      72 лимона, за то, что пару раз в месяц мяч попинает несколько минут. Нормуль. Страна перевертыш, млять, с йо па ным руководством этой страны.

      6
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      Рейтинг: +875

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      У Зенита есть хорошая практика выплачивать страховки игрокам необлагаемые налогом.

      0
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner 1 час назад

      Неплохо к трубе присосался...

      3
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 1 час назад

      почти как у сварщика зарплата ))))))

      2
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      Рейтинг: +606

      dragoon000320 1 час назад

      синит в своем репертуаре почти лям евро какому то ноунейму...

      4
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer 1 час назад

      Мало, конечно. Ну ничего. На вторую работу устроится.

      4
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      Рейтинг: +18596

      derrik2000 > Fusballer 1 час назад

      А это нужно его контракт почитать.
      Вдруг в нём прописано, что подработки запрещены???
      )))

      0
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > Fusballer 1 час назад

      В Спартак на подработку наймется...)

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      Рейтинг: +5074

      Виталий Орехов > Cleaner 1 час назад

      13 мая? :)

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