Адамов будет зарабатывать в «Зените» 72 миллиона рублей в год («СЭ»)

Стала известна зарплата защитника Арсена Адамова после перехода из «Урала» в «Зенит».

По информации «СЭ», 22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

«Зенит» заплатил за Адамова 5 миллионов евро.

22-летний футболист после прохождения медосмотра заключит с клубом контракт до лета 2026 года.

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